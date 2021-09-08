До 60 тис. грн. Кабмін змінив умови конкурсу "Учитель року" і збільшив призовий фонд

Конкурс за часом став на третину коротшим, а премії виросли в понад 2 рази.

Уряд 8 вересня вніс зміни в умови проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", покликаного постійно підвищувати престиж праці вчителів. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Конкурс залишився щорічним, але тепер він буде проходити швидше — не в три, а у два тури.

В умовах карантину конкурс повністю або частково може проводитися в дистанційній формі.

Витрати на проведення першого туру (на рівні областей і Києва) лягають на місцеві бюджети. Другий тур і виплата нагород фінансуються з держбюджету.

У понад два рази збільшені розміри премій:

переможці в кожній номінації отримають по 10 мінімальних зарплат (було п'ять), зараз це 60 тис. грн;

за друге місце — дев'ять (було чотири), зараз це 54 тис. грн;

за третє місце — вісім (було три), зараз це 48 тис. грн.

Конкурс "Учитель року" заснований указом президента України в 1995 році. Його переможцям присвоюється звання "Заслужений учитель України".

Цього року переможців конкурсу назвали у квітні, ними стали 12 педагогів — по три в кожній з чотирьох номінацій: "Керівник навчального закладу", "Математика", "Українська мова і література" і "Трудове навчання".

У 2021/2022 навчальному році конкурс проводиться в номінаціях "Основи правознавства", "Біологія", "Інформатика" і "Музичне мистецтво".

Раніше Фокус писав, що до 1 вересня цього року українські школи підійшли, зберігаючи комплекс старих проблем: незахищеність перед коронавірусом, поганий інтернет і недостатнє технічне оснащення для дистанційного навчання. Але є і позитивні зміни: учням обіцяна смачна і здорова їжа, у молодших класах вводять нову систему оцінок.