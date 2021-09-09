Погода в Украине и в мире будет становиться все более экстремальной

Глобальное потепление приводит к регулярным стихийным бедствиям, поэтому Украине пора готовиться к изменению климата

Погодные аномалии стали глобальным феноменом. Об этом свидетельствуют наводнение в Германии, пожары в Греции и Турции, жара в Канаде и Скандинавии. Более того, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США заявило, что июль 2021-го стал самым жарким месяцем за всю историю климатических наблюдений в мире. Об этом говорится в статье Фокуса "Климат, который мы заслужили. Как Украина переживет глобальное потепление".

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"Масштаб недавних изменений климатической системы в целом, нынешнее состояние многих ее элементов – беспрецедентные за многие тысячи лет", — констатирует группа из более чем 200 ученых, которые в августе опубликовали самый свежий, шестой отчет IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – Межправительственная группа экспертов по изменению климата).

Количество климатических бедствий с каждым годом будет только увеличиваться, поэтому уже сейчас нужно законодательно прописывать меры адаптации и внедрять их на практике, уверена Виктория Яшкина, эколог, национальный координатор проекта ЕС/ПРООН EU4CLimate.

Важно

Климат, который мы заслужили. Как Украина переживет глобальное потепление

По мнению эколога, Украина может воспользоваться эффективными решениями и практиками европейских стран. В их стратегиях меры адаптации разделены на три вида: серые, зеленые и мягкие. Серые – это инфраструктурные решения, к примеру, постройка дамб, чтобы противодействовать затоплению. Зеленые – природоориентированные решения, например, высаживание деревьев на склонах, чтобы предотвратить эрозию почв. Мягкие меры проводятся на политическом и социальном уровнях, это могут быть экономические стимулы для использования климатически устойчивых технологий, а также кампании по информированию граждан о том, как они могут адаптироваться к изменениям климата.

Эти меры можно комбинировать и выстраивать долгосрочные стратегии адаптации для каждой сферы экономики. К примеру, в сельском хозяйстве, важной для Украины отрасли, будут актуальными современные системы орошения из-за возможных засух. В животноводстве можно строить специальные комплексы, где животные смогут пережидать жару. Среди возможных зеленых решений Виктория Яшкина называет компостирование и агролесничество – высадку деревьев по периметру полей, чтобы тень защищала растения от палящих лучей солнца. Мягкими мерами адаптации может быть страхование фермерского урожая от последствий изменений климата и информирование о том, какие растения можно выращивать в новых климатических условиях.

Подробнее о том, как глобальное потепление скажется на Украине и мире, читайте в статье Фокуса "Климат, который мы заслужили. Как Украина переживет глобальное потепление".