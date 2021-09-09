Погода в Україні і в світі ставатиме все екстремальнішою

Глобальне потепління призводить до регулярних стихійних лих, тому Україні пора готуватися до зміни клімату

Погодні аномалії стали глобальним феноменом. Про це свідчать повінь у Німеччині, пожежі в Греції й Туреччині, спека в Канаді та Скандинавії. Більш того, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США заявило, що липень 2021-го став найспекотнішим місяцем за всю історію кліматичних спостережень у світі. Про це йдеться в статті Фокуса "Клімат, який ми заслужили. Як Україна переживе глобальне потепління".

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"Масштаб недавніх змін кліматичної системи в цілому, нинішній стан багатьох її елементів — безпрецедентні за багато тисяч років", — констатує група з більш ніж 200 вчених, які в серпні опублікували найсвіжіший, шостий звіт IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change — Міжурядова група експертів зі зміни клімату).

Кількість кліматичних лих з кожним роком буде тільки збільшуватися, тому вже зараз потрібно законодавчо прописувати заходи адаптації і впроваджувати їх на практиці, впевнена Вікторія Яшкіна, екологиня, національна координаторка проекту ЄС/ПРООН EU4CLimate.

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Клімат, який ми заслужили. Як Україна переживе глобальне потепління

На думку екологині, Україна може скористатися ефективними рішеннями і практиками європейських країн. В їхніх стратегіях заходи адаптації розділені на три види: сірі, зелені і м'які. Сірі — це інфраструктурні рішення, наприклад, будівля дамб, щоб протидіяти затопленню. Зелені — природоорієнтовані рішення, наприклад, висаджування дерев на схилах, щоб запобігти ерозії грунтів. М'які заходи проводять на політичному та соціальному рівнях, це можуть бути економічні стимули для використання кліматично стійких технологій, а також кампанії з інформування громадян про те, як вони можуть адаптуватися до змін клімату.

Ці заходи можна комбінувати і вибудовувати довгострокові стратегії адаптації для кожної сфери економіки. Наприклад, у сільському господарстві, важливої для України галузі, будуть актуальними сучасні системи зрошення через можливі посухи. У тваринництві можна будувати спеціальні комплекси, де тварини зможуть перечікувати спеку. Серед можливих зелених рішень Вікторія Яшкіна називає компостування й агролісництво — висадку дерев по периметру полів, щоб тінь захищала рослини від палючих променів сонця. М'якими заходами адаптації може бути страхування фермерського врожаю від наслідків змін клімату та інформування про те, які рослини можна вирощувати в нових кліматичних умовах.

Детальніше про те, як глобальне потепління позначиться на Україні та світі, читайте в статті Фокуса "Клімат, який ми заслужили. Як Україна переживе глобальне потепління".