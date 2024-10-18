Здобич досі всередині: біля берегів Британії знайшли дивну прозору медузу (фото)

За інформацією видання, медузу знайшли у широті, де вона практично не зустрічається. Водночас екологи стверджують – можливою причиною є глобальне потепління.

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43-річна фотографиня Нікі Бенфілд досліджувала пляж на архіпелазі Сіллі (та несподівано виявила медузу. Однак її здивувало не факт присутності медузи в цих широтах, а те, що всередині неї все ще була піймана нею здобич, пише видання Daily Mail.

Жінка зізналася, що нічого раніше не бачила в житті та додала, що "це завжди захоплююче бачити" такі рідкісні явища.

Місце, де виявлено дивну медузу

"Це стає ще більш інтригуючим і цікавим завдяки прозорості медузи. Не так багато випадків, коли можна побачити здобич істоти в шлунку хижака!ʼ — сказала Ніккі.

Журналісти пишуть, що вид медузи, яку зафотографувала жінка, називається рожево-біла жаляча медуза (Pelagia noctiluca). Вона практично ніколи не зустрічається у широтах, де її виявила Нікі Бенфілд.

Опитані екологи та фахівці кажуть, що ймовірною причиною потрапляння цієї медузи, яка частіше зустрічається у Середземному морі, є зростання загальної температури води поблизу берегів Британських островів. Протягом тривалого часу тут почали частіше знаходити медуз та риб, які ніколи не були відзначені у цих широтах.

Враховуючи тенденцію до зростання кількості цих та інших медуз, ЗМІ нагадують вкотре бути обережними з цими тваринами та пам'ятати, що їхні щупальця можуть бути отруйними та небезпечними для життя людей.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в океані знайдено рідкісну медузу з червоною мішенню "на лобі". Зазвичай для опису нового виду потрібні кілька екземплярів, однак цього разу вченим довелося обійтися лише однією особиною.

Також раніше ми писали, що отруйні медузи атакували узбережжя окупованого Криму. Вчені нагадують, що контакти з медузами можуть призвести до великих і болючих опіків на шкірі, тому купатися не рекомендовано.