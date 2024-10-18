Добыча до сих пор внутри: у берегов Британии нашли странную прозрачную медузу (фото)

По информации издания, медузу нашли в широте, где она практически не встречается. В то же время экологи утверждают — возможной причиной является глобальное потепление.

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43-летняя фотограф Ники Бенфилд исследовала пляж на архипелаге Силли (и неожиданно обнаружила медузу. Однако ее удивил не факт присутствия медузы в этих широтах, а то, что внутри нее все еще была пойманная ею добыча, пишет издание Daily Mail.

Женщина призналась, что ничего раньше не видела в жизни и добавила, что "это всегда захватывающе видеть" такие редкие явления.

Место, где обнаружена странная медуза

"Это становится еще более интригующим и интересным благодаря прозрачности медузы. Не так много случаев, когда можно увидеть добычу существа в желудке хищника!" — сказала Никки.

Журналисты пишут, что вид медузы, которую зафотографировала женщина, называется розово-белая жалящая медуза (Pelagia noctiluca). Она практически никогда не встречается в широтах, где ее обнаружила Ники Бенфилд.

Опрошенные экологи и специалисты говорят, что вероятной причиной попадания этой медузы, которая чаще встречается в Средиземном море, является рост общей температуры воды вблизи берегов Британских островов. В течение длительного времени здесь стали чаще находить медуз и рыб, которые никогда не были отмечены в этих широтах.

Учитывая тенденцию к росту количества этих и других медуз, СМИ напоминают в очередной раз быть осторожными с этими животными и помнить, что их щупальца могут быть ядовитыми и опасными для жизни людей.

Напомним, Фокус сообщал, что в океане найдена редкая медуза с красной мишенью "на лбу". Обычно для описания нового вида нужны несколько экземпляров, однако в этот раз ученым пришлось обойтись лишь одной особью.

Также ранее мы писали, что ядовитые медузы атаковали побережье оккупированного Крыма. Ученые напоминают, что контакты с медузами могут привести к большим и болезненным ожогам на коже, поэтому купаться не рекомендуется.