Ринат Ахметов возглавил рейтинг "ТОП 100 самых богатых людей Украины" журнала ФОКУС с активами $10,6 млрд

Как и в прошлом году, владелец группы SCM Ринат Ахметов занял первую строчку рейтинга 2021 года, но состояние его выросло по сравнению с прошлым годом на 47%.

Журнал Фокус опубликовал ежегодный рейтинг "ТОП 100 самых богатых людей Украины". В 2021 году возглавил рейтинг Ринат Ахметов, активы котрого оценены изданием на уровне $10,6 млрд., тога как год назад состояние богатейшего украинца, согласно рейтингу 2020 года, составляло $7,2 млрд.

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Фокус отметил, что самые дорогостоящие активы бизнесмена – это "Метинвест" и ДТЭК, хотя в сфере его интересов – десятки компаний в различных отраслях. На прирост благосостояния Рината Ахметова по итогам 2020 года оказал влияние рост стоимости компании "Метинвест", которая за прошлый год существенно нарастила прибыль.

По итогам 2020 года компания отчиталась о росте прибыли на 54% до 526 млн. долл. Хотя выручка немного сократилась, ее размер внушает уважение – 10,4 млрд. долл. Причем EBITDA возросла на 82% до $2,204 млрд.

Важно

100 самых богатых людей Украины 2021. Рейтинг Фокуса

В энергобизнесе богатейшего украинца — группе ДТЭК — дела идут тоже довольно бодро. Хотя компания "ДТЭК Энерго" по итогам 2020 года получила убыток в сумме 19,1 млрд. грн., другие компании группы (нефтегазовое направление и подразделение ВИЭ) активно наращивают обороты. По данным "ДТЭК ВИЭ", в 2020 году выручка компании выросла на 66,7% и достигла 8,15 млрд. грн. – в основном, за счет увеличения генерации до 2,4 ГВт-ч в 2020 году. Прибыль составила 324 млн. грн. А "ДТЭК Нефтегаз" увеличил добычу газа в 2020 году на 10,8% до 1,84 млрд. кубометров.

Напомним, Фокус ежегодно готовит рейтинг "ТОП 100 самых богатых людей Украины". В методике оценки активов участников рейтинга издание использует формулы на основе финансовых показателей компаний, принадлежащих самым состоятельным украинцам. Данные для аналитики Фокус получает в системе YouControl, официальных аудированных отчетах компаний, базе деклараций физических лиц.