Рінат Ахметов очолив рейтинг "ТОП 100 найбагатших людей України" журналу ФОКУС з активами $10,6 млрд.

Як і в минулому році, власник групи SCM Рінат Ахметов посів першу сходинку рейтингу 2021 року, але статки його виросли порівняно з минулим роком на 47%.

Журнал Фокус опублікував щорічний рейтинг "ТОП 100 найбагатших людей України". У 2021 році очолив рейтинг Рінат Ахметов, активи котрого оцінені виданням на рівні $10,6 млрд., тоді як рік тому статки найбагатшого українця, згідно з рейтингом 2020 року, становили $7,2 млрд.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Фокус зазначив, що найдорожчі активи бізнесмена — це "Метінвест" і ДТЕК, хоча у сфері його інтересів — десятки компаній у різних галузях. На приріст добробуту Ріната Ахметова за підсумками 2020 року вплинув ріст вартості компанії "Метінвест", яка за минулий рік істотно наростила прибуток.

За підсумками 2020 року компанія відзвітувала про зростання прибутку на 54% до 526 млн. дол. Хоча виручка трохи скоротилася, її розмір вселяє повагу — 10,4 млрд. дол. Причому EBITDA зросла на 82% до $2,204 млрд.

В енергобізнесі найбагатшого українця — групі ДТЕК — справи йдуть теж досить бадьоро. Хоча компанія "ДТЕК Енерго" за підсумками 2020 року отримала збиток у сумі 19,1 млрд. грн., інші компанії групи (нафтогазовий напрямок і підрозділ ВДЕ) активно нарощують оберти. За даними "ДТЕК ВДЕ", у 2020 році виручка компанії виросла на 66,7% і досягла 8,15 млрд. грн. — в основному, за рахунок збільшення генерації до 2,4 ГВт-год у 2020 році. Прибуток становив 324 млн. грн. А "ДТЕК Нафтогаз" збільшив видобуток газу у 2020 році на 10,8% до 1,84 млрд. кубометрів.

Нагадаємо, Фокус щорічно готує рейтинг "ТОП 100 найбагатших людей України". У методиці оцінки активів учасників рейтингу видання використовує формули на основі фінансових показників компаній, що належать найбільш заможним українцям. Дані для аналітики Фокус отримує в системі YouControl, офіційних аудитних звітах компаній, базі декларацій фізичних осіб.