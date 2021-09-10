Талибы разрешили иностранцам покинуть Афганистан на чартерах, часть украинцев уже в Катаре

Журналисты утверждают, что накауне из Кабула вылетел самолет со 113 людьми на борту, а затем он благополучно приземлился в Дохе — столице Катара.

Захватившие власть в Афганистане талибы дали возможность иностранцам эвакуироваться из страны на чартерных рейсах, первый из которых — от авиакомпании Qatar Airlines — 9 сентября вылетел из Кабула в Катар с более чем сотней пассажиров. Об этом пишет Reuters.

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Журналисты утверждают, что в самолете находились около 113 пассажиров, в числ которых и украинцы.

Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Хамад в столице Катара — Дохе. Затем их должны были отвезти в специальный комплекс, где прощаются с эвакуированными из Афганистана.

Глава Министерства иностранных дел Катара Хамид бен Джасим бен Джабер Аль Тани выразил Талибану свою благодарность за возможность покинуть страну для иностранцев.

Катару, в свою очередь, выразили благодарность госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Ранее сообщалось, что в Афганистане находятся 159 граждан Украины, которые хотели бы покинуть страну. Киев предпринимает попытки, чтобы организовать для них рейсы через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рекомендует обращаться туда же, если возникнет надобность покинуть эту страну.

Напомним также, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пообещал, что Украина будет эвакуировать своих граждан из Афганистана, сколько бы рейсов для этого ни потребовалось.