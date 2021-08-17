"Будем забирать своих, сколько б не потребовалось рейсов", - СНБО об эвакуации из Кабула

По словам Данилова, сегодня в Афганистан отправится самолет для эвакуации более 150 украинских граждан.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украина 24" рассказал, что Украина направит в Афганистан еще один самолет для эвакуации украинских граждан.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Данилова, ситуация с эвакуацией украинцев из Афганистана находится на контроле у Владимира Зеленского. Периодически происходят встречи для консультаций. Ситуация не была неожиданной, она была абсолютно прогнозируемой.

"То, что касается перевозки граждан, и не только нашей страны – выполняем свою функцию и свою миссию. Первый самолет находится на территории Украины, следующий должен сегодня отправиться в Афганистан, в Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы не нужно было рейсов", — утверждает секретарь СНБО.

Также по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, первый рейс, который эвакуировал украинцев, принадлежал частному лицу.

"…мы начали искать другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула. Владельцы этого самолета проявили понимание и сотрудничали с правительством для того, чтобы забрать на борт граждан", — рассказал Кулеба.

Напомним, в Кабуле находится 120 украинцев, которые не могут покинуть Афганистан. Ранее сообщалось, что из-за небезопасной ситуации в аэропорту второй самолет не может вылететь для эвакуации граждан.

Ситуацию в аэропорту столицы Афганистана показали из космоса.