"Ситуация критическая": второй украинский самолет не может вылететь для эвакуации граждан

По информации МИД, количество желающих покинуть Афганистан возросло с 74 граждан Украины до 90.

В Кабуле находится второй самолет, который должен эвакуировать граждан Украины, но он не может вылететь. Об этом заявил Дмитрий Кулеба журналистам, передает УНИАН.

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По словам министра, сейчас решается вопрос завершения эвакуации украинских граждан из Афганистана, если будет свободное место, то самолет примет и граждан других суден.

"У нас есть борт, который там находится, который не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет улететь, но сможет ли туда прибыть новый украинский самолет, это пока вопрос без ответа и ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", — рассказал Кулеба.

Он также добавил, что ситуация в аэропорту Кабула критическая. Информацию о том, что Министерство не предлагает эвакуацию — не соответствует действительности. МИД еще на прошлой недели публично дал соответствующую информацию. Также чиновникам известно, где находятся граждане Украине.

По информации спикера МИД Олега Николенко, на данный момент уже 90 украинцев заявили о желании покинуть Афганистана. Ведется работа по проработке плана эвакуации, в том числе вместе с иностранными партнерами.

Напомним, вчера Украина вывезла из Афганистана 80 человек, из которых 8 украинцев. Ранее в МИД заявляли, что в эвакуации нуждаются 74 гражданина Украины. Ситуацию в Кабуле показали из космоса, на снимках видны тысячи людей и сотни машин у аэропорта. Люди пытаются покинуть Афганистан.