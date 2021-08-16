"Ситуація критична": другий український літак не може вилетіти для евакуації громадян

За інформацією МЗС, кількість охочих покинути Афганістан зросла з 74 громадян України до 90.

У Кабулі перебуває другий літак, який повинен евакуювати громадян України, але він не може вилетіти. Про це заявив Дмитро Кулеба журналістам, передає УНІАН.

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За словами міністра, наразі вирішується питання завершення евакуації українських громадян з Афганістану, якщо буде вільне місце, то літак прийме і громадян інших суден.

"У нас є борт, який там перебуває, який не може вилетіти. Він теоретично в якийсь момент зможе полетіти, але чи зможе туди прибути новий український літак, це поки питання без відповіді, і відповідь на це питання буде залежати від стабілізації ситуації в Афганістані", — розповів Кулеба.

Він також додав, що ситуація в аеропорту Кабула критична. Інформацію про те, що Міністерство не пропонує евакуацію — не відповідає дійсності. МЗС ще минулого тижня публічно дало відповідну інформацію. Також чиновникам відомо, де перебувають громадяни України.

За інформацією речника МЗС Олега Ніколенка, наразі вже 90 українців заявили про бажання покинути Афганістану. Ведеться робота з опрацювання плану евакуації, зокрема разом з іноземними партнерами.

Нагадаємо, вчора Україна вивезла з Афганістану 80 осіб, з яких 8 українців. Раніше в МЗС заявляли, що евакуації потребують 74 громадяни України. Ситуацію в Кабулі показали з космосу, на знімках видно тисячі людей і сотні машин біля аеропорту. Люди намагаються покинути Афганістан.