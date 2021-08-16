"Дістатися нереально": у Кабулі застрягли 74 українці, які потребують евакуації

За словами одного із застряглих у Кабулі українців, ціни на авіаквитки підскочили з $500 до $4000. Однак, через небезпечну ситуацію доїхати до аеропорту "просто нереально".

Заступник голови МЗС Євген Єнін заявив, що посольство України в Таджикистані встановило зв'язок з громадянами України, які висловили бажання повернутися в країну. Про це повідомляє Україна 24.

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З урахуванням різкого погіршення ситуації в Афганістані, посольство рекомендує громадянам, які перебувають у безпеці, звертатися на гарячу лінію МЗС або посольства в Таджикистані й Узбекистані.

"Станом на сьогоднішній момент посольством України в Таджикистані встановлений прямий зв'язок з 74 громадянами України і членами їхніх сімей, які виявили бажання повернутися в Україну з урахуванням різкого погіршення соціально-економічної ситуації і безпеки в Афганістані", — повідомив Єнін.

Він також додав, що Україна готова допомагати в евакуації і громадянам інших країн. Однак, такі дії будуть можливі лише за умови, що на борту літака будуть місця.

Але як передає "КП в Україні", які зв'язалися з одним з українців у Кабулі, ситуація катастрофічна. Люди намагаються покинути країну, через що ціни на авіарейси виросли до 4000 доларів (раніше було в межах 560-650 доларів). Таліби, за словами українського громадянина, усюди ходять і їх "неймовірно багато". У місті дуже багато людей, які намагаються прорватися в аеропорт. Дістатися до нього безпечно фактично неможливо.

"Ми зв'язувалися з представниками посольства. Ми дуже хотіли потрапити на рейс, який уже прилетів до Києва цієї ночі. Але через те, що безпечний трансфер не реальний, було прийнято рішення залишатися тут", — розповідає українець.

У пресслужбі МЗС заявили, що не можуть сказати, коли буде організований літак для евакуації. Ситуацію контролюють таліби, тому немає можливості перевезти людей в аеропорт.

Нагадаємо, Україна вивезла з Афганістану 80 осіб, з яких лише 8 українців.

15 серпня через Кабул почалася евакуація співробітників диппредставництв інших країн і мирних громадян.

Нині в аеропорту Кабула багато людей, які чіпляються за шасі літаків і прив'язують себе до крил літаків.