"Добраться нереально": в Кабуле 74 украинца нуждаются в эвакуации

По словам одного из застрявших в Кабуле украинцев, цены на авиабилеты подскочили с $500 до $4000. А в МИД говорят, что держат прямую связь с гражданами.

Замглавы МИД Евгений Енин заявил, что посольство Украины в Таджикистане установило связь с гражданами Украины, которые выразили желание вернуться в страну. Об этом сообщает Украина 24.

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С учетом резкого ухудшения ситуации в Афганистане, посольство рекомендует гражданам, находящимся в безопасности, обращаться на горячую линию МИД или посольства в Таджикистане и Узбекистане.

"По состоянию на сегодняшний момент посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, изъявившими желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации и безопасности в Афганистане", — сообщил Енин.

Он также добавил, что Украина готова помогать в эвакуации и гражданам других стран. Однако такие действия будут возможны лишь при условии, что на борту самолета будут места.

Но как передает "КП в Украине", которые связались с одним из украинцев в Кабуле, ситуация катастрофическая. Люди пытаются покинуть страну из-за чего цены на авиарейсы выросли до 4000 долларов (ранее было в пределах 560-650 долларов). Талибы, по словам украинского гражданина, всюду ходят и их "невероятно много". В городе очень много людей, которые пытаются прорваться в аэропорт. Добраться до него безопасно фактически невозможно.

"Мы связывались с представителями посольства. Мы очень хотели попасть на рейс, который уже прилетел в Киев этой ночью. Но из-за того, что безопасный трансфер не реален, было принято решение оставаться здесь", — рассказывает украинец.

В пресс-службе МИД заявили, что не могут сказать, когда будет организован самолет для эвакуации. Ситуацию контролируют талибы, поэтому нет возможности перевезти людей в аэропорт.

Напомним, Украина вывезла из Афганистана 80 человек, из которых лишь 8 украинцев.

15 августа из Кабула началась эвакуация сотрудников диппредставительств других стран и мирных граждан.

Ныне в аэропорту Кабула много людей, которые цепляются за шасси самолетов и привязывают себя к крыльям самолетов.