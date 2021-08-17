В Кабуле остались 120 украинцев: не могут вылететь из переполненного аэропорта

Украинцы, ожидающие эвакуации на одной из баз, говорят, что талибы просят их отдать оружие.

120 граждан Украины обратились к дипломатам с просьбой забрать их из Афганистана. Об этом Громадському рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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По словам Енина, эвакуации украинцев препятствуют несколько факторов. Во-первых, дороги в Кабуле перекрыты и добраться в аэропорт — небезопасная затея. Несколько групп украинцев уже безуспешно пытались доехать туда. Также известно, что аэропорт Кабула разделен на две зоны — гражданскую, где столпились тысячи человек, и военный сектор, контролируемый американскими военными. Афганская администрация закрыла воздушное пространство, и вылет разрешен только военным самолетам.

Еще вчера, 16 августа, из Кабула собирался вылететь самолет с украинцами, но он не смог даже сдвинуться с места из-за десятков тысяч человек на взлетно-посадочной полосе, рассказал замминистра.

Также стало известно об одной из баз в Кабуле, на которой остались 12 граждан Украины. У них нет возможности вернуться домой. Об этом в комментарии Обозревателю рассказал один из украинцев. Мужчина прилетел в Афганистан по работе незадолго до начала военных действий. По его словам, база — это что-то типа охраняемого отеля. Там находится около 400 человек, среди них британцы, индусы, румыны, болгары.

По словам украинца, талибы не проявляют к ним агрессию, но требуют сдать оружие. На это жители базы пока не идут — боятся последствий. Оставшийся в Кабуле мужчина назвал те же причины сложности эвакуации, что и Евгений Енин — перекрытые талибами дороги и переполненный желающими бежать аэропорт. Украинцы контактируют с МИД и ждут эвакуацию — возможно, их заберет европейский самолет. Но советов дипломаты не дают.

Собеседница Би-би-си, которая работала на одной из афганских авиалиний, также рассказала о 12 украинцах, ожидающих на базе. По ее словам, некоторые украинцы сами боятся выезжать сейчас. Они надеются, что через неделю паника в аэропорту утихнут и получится спокойно уехать. "В аэропорту стоит целый парк самолетов, но сначала нужно освободить его от людей, которые просто разрушают самолеты". Женщине удалось эвакуироваться только благодаря тому, что ее самолет стоял на дальней стоянке и афганцы просто не успели до него добежать.

Напомним, вчера глава МИД Кулеба рассказывал о 90 украинцах, которые не могли покинуть аэропорт. Позже появилась информация о украинских наемниках, опубликовавших видео из Афганистана. А самолет США эвакуировал более 600 человек, отказавшихся покинуть его.