Самолет США за один полет вывез из Кабула 640 беженцев
Изначально экипаж решил высаживать афганцев силой, однако с теми, кого высадить не удалось, пришлось лететь.
Грузовой самолет США — C-17 Globemaster III — военно-воздушных сил Соединенных Штатов вывез из Кабула небом 640 жителей Афганистана. Об этом сообщает издание Defense One.
Как сообщается, лайнер не намеревался брать на борт столь высокое число людей, но беженцы самостоятельно зашли в аэродром в Кабул и ворвались на авиационный транспорт. В связи с этим экипаж решил высаживать афганцев силой. С теми, кого высадить не удалось, пришлось лететь.
"Приблизительно 640 гражданских из Афганистана высадились из самолета, когда он прибыл в точку назначения", — заявил американский военный представитель.
До этого в средствах массовой информации (СМИ) появилось видео, где люди извне цепляются за американский военный самолет, который летит с захваченного "Талибаном" Кабула. Тысячи жителей Афганистана и иностранцев устроили давку в столичном аэропорту при попытке покинуть страну в результате перехода к власти "Талибану".
Напомним, исламистская организация "Талибан" объявила, войну в Афганистане оконченой после взятия под контроль президентского дворца в Кабуле. При этом руководство организации потребовало сторонников не делать ничего, что могло бы напугать мирных жителей.
Также сообщалось, что несколько человек были убиты, когда военнослужащие США открыли предупредительный огонь в сторону афганцев в кабульском аэропорту — на фоне паники и стремления многих жителей покинуть страну.