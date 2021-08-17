Самолет США за один полет вывез из Кабула 640 беженцев

Изначально экипаж решил высаживать афганцев силой, однако с теми, кого высадить не удалось, пришлось лететь.

Грузовой самолет США — C-17 Globemaster III — военно-воздушных сил Соединенных Штатов вывез из Кабула небом 640 жителей Афганистана. Об этом сообщает издание Defense One.

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Как сообщается, лайнер не намеревался брать на борт столь высокое число людей, но беженцы самостоятельно зашли в аэродром в Кабул и ворвались на авиационный транспорт. В связи с этим экипаж решил высаживать афганцев силой. С теми, кого высадить не удалось, пришлось лететь.

"Приблизительно 640 гражданских из Афганистана высадились из самолета, когда он прибыл в точку назначения", — заявил американский военный представитель.

До этого в средствах массовой информации (СМИ) появилось видео, где люди извне цепляются за американский военный самолет, который летит с захваченного "Талибаном" Кабула. Тысячи жителей Афганистана и иностранцев устроили давку в столичном аэропорту при попытке покинуть страну в результате перехода к власти "Талибану".

Напомним, исламистская организация "Талибан" объявила, войну в Афганистане оконченой после взятия под контроль президентского дворца в Кабуле. При этом руководство организации потребовало сторонников не делать ничего, что могло бы напугать мирных жителей.

Также сообщалось, что несколько человек были убиты, когда военнослужащие США открыли предупредительный огонь в сторону афганцев в кабульском аэропорту — на фоне паники и стремления многих жителей покинуть страну.