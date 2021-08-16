В аэропорту Кабула первые жертвы, среди хаоса звучат выстрелы, – СМИ (видео)

Как утверждают журналисты, погибнуть люди могли не только в результате стрельбы, но и в результате давки при попытке толпы пробраться в самолет.

Несколько человек были убиты, когда военнослужащие США открыли предупредительный огонь в сторону афганцев в кабульском аэропорту — на фоне паники и стремления многих жителей покинуть страну. Об этом в понедельник, 16 августа, пишет "РИА Новости" со ссылкой на своих собеседников в силах безопасности Афганистана.

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По некоторым данным, случилось это в момент, когда толпа людей оказалась а взлетной полосе аэропорта.

Как пишет RT, погибнуть люди могли не только в результате стрельбы, но и в результате давки при попытке толпы пробраться в самолет.

В Сети уже опубликованы кадры того, как военнослужащие США держали на прицеле толпу людей в аэропорту.

В аэропорту Кабула царит хаос, поскольку те из местных жителей, кто негативно относится к талибам или их боится, собрались рядом с входом, в то время как аэровокзал и так переполнен сотрудниками дипломатических миссий, которых вывозят на вертолетах.

После того, как американские войска стали покидать Афганистан, движение талибов, напротив, перешло к наступлению. Днем ранее стало известно, что боевики пошли в столицу страны — Кабул — и завладели президентским дворцом. Сам глава государства Ашраф Гани сложил полномочия и улетел в Таджикистан.

Как сообщалось ранее, радикальная организация "Талибан" объявила, что война в Афганистане окончена после того, как боевики взяли под контроль президентский дворец в Кабуле. Руководство приказало исламистам не совершать ничего, что могло бы напугать гражданских.

Ранее сообщалось, что наступление талибов в Афганистане практически завершилось, боевики заявили о переходе под контроль всей территории Афганистана.

При этом, дипломатическое представительство США в столице Афганистана, которое эвакуировалось в аэропорт, заявило о том, что этот объект подвергается обстрелам.