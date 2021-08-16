В аеропорту Кабула перші жертви, серед хаосу звучать постріли, — ЗМІ (відео)

Як стверджують журналісти, загинути люди могли не тільки в результаті стрілянини, але й через тиснявц під час спроби натовпу пробратися в літак.

Кілька людей були вбиті, коли військовослужбовці США стали попереджувально стріляти в бік афганців у кабульському аеропорту на тлі паніки та прагнення багатьох жителів покинути країну. Про це в понеділок, 16 серпня, пише "РИА Новости" з посиланням на своїх співрозмовників у силах безпеки Афганістану.

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За деякими даними, сталося це в момент, коли натовп людей виявився на злітній смузі аеропорту.

Як відомо, в аеропорту Кабула панує хаос, оскільки ті з місцевих жителів, хто негативно ставиться до талібів або їх боїться, зібралися поруч із входом, тоді як аеровокзал і так переповнений співробітниками дипломатичних місій, яких вивозять на вертольотах .

Як пише RT, загинути люди могли не тільки в результаті стрілянини, але й через тисняву під час спроби натовпу пробратися в літак.

Також були опубліковані кадри того, як військовослужбовці США тримали на прицілі натовп людей в аеропорту.

Після того, як американські війська стали залишати Афганістан, рух талібів, навпаки, перейшов до наступу. Днем раніше стало відомо, що бойовики пішли в столицю країни — Кабул — і заволоділи президентським палацом. Сам глава держави Ашраф Гані склав повноваження і полетів до Таджикистану.

Як повідомлялося раніше, радикальна організація "Талібан" оголосила, що війна в Афганістані закінчена після того, як бойовики взяли під контроль президентський палац в Кабулі. Керівництво наказало ісламістам не робити нічого, що могло б налякати цивільних.

Раніше повідомлялося, що наступ талібів в Афганістані практично завершився, бойовики заявили про перехід під контроль всієї території Афганістану.

Дипломатичне представництво США в столиці Афганістану, яке евакуювалося в аеропорт, заявило про те, що цей об'єкт піддається обстрілу.