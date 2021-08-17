Літак США за один політ вивіз із Кабула 640 біженців

Спочатку екіпаж вирішив висаджувати афганців силою, проте з тими, кого посадити не вдалося, довелося летіти.

Вантажний літак США — C-17 Globemaster III — військово-повітряних сил Сполучених Штатів вивіз із Кабула небом 640 жителів Афганістану. Про це повідомляє видання Defense One.

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Як повідомляється, лайнер не мав наміру брати на борт таку велику кількість людей, але біженці самостійно зайшли в аеродром у Кабул та увірвалися на авіаційний транспорт. У зв'язку з цим екіпаж вирішив висаджувати афганців силою. З тими, кого посадити не вдалося, довелося летіти.

"Приблизно 640 цивільних з Афганістану висадилися з літака, коли він прибув у точку призначення", — заявив американський військовий представник.

До цього в засобах масової інформації (ЗМІ) з'явилося відео, де люди ззовні чіпляються за американський військовий літак, який летить із захопленого "Талібаном" Кабула. Тисячі жителів Афганістану й іноземців влаштували тисняву в столичному аеропорту при спробі покинути країну внаслідок переходу до влади "Талібану".

Нагадаємо, ісламістська організація "Талібан" оголосила війну в Афганістані закінченою після взяття під контроль президентського палацу в Кабулі. При цьому керівництво організації вимагає прихильників не робити нічого, що могло б налякати мирних жителів.

Також повідомлялося, що кілька людей були вбиті, коли військовослужбовці США відкрили попереджувальний вогонь у бік афганців у кабульському аеропорту — на тлі паніки і прагнення багатьох жителів покинути країну.