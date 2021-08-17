Літак США за один політ вивіз із Кабула 640 біженців
Спочатку екіпаж вирішив висаджувати афганців силою, проте з тими, кого посадити не вдалося, довелося летіти.
Вантажний літак США — C-17 Globemaster III — військово-повітряних сил Сполучених Штатів вивіз із Кабула небом 640 жителів Афганістану. Про це повідомляє видання Defense One.
Як повідомляється, лайнер не мав наміру брати на борт таку велику кількість людей, але біженці самостійно зайшли в аеродром у Кабул та увірвалися на авіаційний транспорт. У зв'язку з цим екіпаж вирішив висаджувати афганців силою. З тими, кого посадити не вдалося, довелося летіти.
"Приблизно 640 цивільних з Афганістану висадилися з літака, коли він прибув у точку призначення", — заявив американський військовий представник.
До цього в засобах масової інформації (ЗМІ) з'явилося відео, де люди ззовні чіпляються за американський військовий літак, який летить із захопленого "Талібаном" Кабула. Тисячі жителів Афганістану й іноземців влаштували тисняву в столичному аеропорту при спробі покинути країну внаслідок переходу до влади "Талібану".
Нагадаємо, ісламістська організація "Талібан" оголосила війну в Афганістані закінченою після взяття під контроль президентського палацу в Кабулі. При цьому керівництво організації вимагає прихильників не робити нічого, що могло б налякати мирних жителів.
Також повідомлялося, що кілька людей були вбиті, коли військовослужбовці США відкрили попереджувальний вогонь у бік афганців у кабульському аеропорту — на тлі паніки і прагнення багатьох жителів покинути країну.