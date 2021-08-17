У Кабулі залишилися 120 українців: не можуть вилетіти з переповненого аеропорту

Українці, які очікують евакуації на одній з баз, кажуть, що таліби просять їх віддати зброю.

120 громадян України звернулися до дипломатів із проханням забрати їх з Афганістану. Про це Громадському розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

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За словами Єніна, евакуації українців перешкоджають кілька чинників. По-перше, дороги в Кабулі перекриті й дістатися аеропорту — небезпечна затія. Кілька груп українців уже безуспішно намагалися доїхати туди. Також відомо, що аеропорт Кабула розділений на дві зони — громадянську, де стовпилися тисячі осіб, і військовий сектор, контрольований американськими військовими. Афганська адміністрація закрила повітряний простір, і виліт дозволений тільки військовим літакам.

Ще вчора, 16 серпня, з Кабула збирався вилетіти літак з українцями, але він не зміг навіть зрушити з місця через десятки тисяч людей на злітно-посадковій смузі, розповів заступник міністра.

Також стало відомо про одну з баз у Кабулі, на якій залишилися 12 громадян України. У них немає можливості повернутися додому. Про це в коментарі Обозревателю розповів один з українців. Чоловік прилетів до Афганістану по роботі незадовго до початку військових дій. За його словами, база — це щось типу готелю, що охороняється. Там знаходиться приблизно 400 осіб, серед них британці, індуси, румуни, болгари.

За словами українця, таліби не проявляють до них агресію, але вимагають здати зброю. На це жителі бази поки не йдуть — бояться наслідків. Чоловік, який залишився в Кабулі, назвав ті ж причини складності евакуації, що і Євген Єнін — перекриті талібами дороги і переповнений охочими тікати аеропорт. Українці контактують з МЗС і чекають евакуації — можливо, їх забере європейський літак. Але порад дипломати не дають.

Співрозмовниця Бі-бі-сі, яка працювала на одній з афганських авіаліній, також розповіла про 12 українців, які очікують на базі. За її словами, деякі українці самі бояться виїжджати зараз. Вони сподіваються, що через тиждень паніка в аеропорту вщухне і вийде спокійно виїхати. "В аеропорту стоїть цілий парк літаків, але спочатку потрібно звільнити його від людей, які просто руйнують літаки". Жінці вдалося евакуюватися тільки завдяки тому, що її літак стояв на дальній стоянці й афганці просто не встигли до нього добігти.

Нагадаємо, вчора глава МЗС Кулеба розповідав про 90 українців, які не могли покинути аеропорт. Пізніше з'явилася інформація про українських найманців, які опублікували відео з Афганістану. А літак США евакуював понад 600 осіб, які відмовилися покинути його.