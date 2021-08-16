"Хлопці звільняють Талібан": в Афгані застрягла група україномовних найманців (відео)

На кадрах відображений момент захоплення в'язниці талібами, однак, точне місце і дата зйомок невідома.

У телеграм-каналі "Військовий інформатор", який імовірно пов'язаний з Міноборони РФ, опублікували відео, на якому зображені кадри з Афганістану під час захоплення в'язниці талібами.

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На відео видно, як бійці, які розмовляють українською мовою, стежать за тим, що відбувається з даху будівлі. Вони нарікають на те, що на військовій базі не залишилося сил опору. На кадрах також видно кинуту військову техніку.

"На в'язниці бунт. Цікаво, чи адміністрації вдасться їх (талібів, — Фокус) заспокоїти? О, звільняють злочинців. Хлопці звільняють Талібан", — говорить автор відео.

Зрештою адміністрація в'язниці перейшла на сторону талібів. Серед військових на відео деякі бійці розмовляють українською мовою. Однак невідомо, коли було знято відео, їхня приналежність до будь-якої приватної військової компанії, а також те, де група перебуває наразі.

Нагадаємо, офіційні українські військові покинули Афганістан ще 9 червня. У країні перебував 21 український солдат. Нині безпеку в Афганістані для іноземців забезпечують американські військові в аеропорту Кабула. Однак, там звучали постріли і були жертви через тисняву.