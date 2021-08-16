"Ребята освобождают Талибан": в Афгане застряла группа украиноязычных наемников (видео)

На кадрах запечатлен момент захвата тюрьмы талибами, однако точное место и дата съемок неизвестна.

В телеграм-канале "Военный осведомитель", предположительно связанный с Минобороны РФ, опубликовали видео, на котором запечатлены кадры из Афганистана во время захвата тюрьмы талибами.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На видео видно как бойцы, говорящие на украинском языке, следят за происходящим с крыши здания. Они сетуют на то, что на военной базе не осталось сил сопротивления. На кадрах также видна брошенная военная техника.

"На тюрьме бунт. Интересно, администрации удастся ли их (талибов, — Фокус) успокоить? О, освобождают преступников. Ребята освобождают Талибан", — говорит автор видео.

В конечном итоге администрация тюрьмы перешла на сторону талибов. Среди военных на видео некоторые бойцы говорят на украинском языке. Однако неизвестно, когда было снято видео, их принадлежность к какой-либо частной военной компании, а также то, где группа находится сейчас.

Напомним, официальные украинские военные покинули Афганистан еще 9 июня. В стране находился 21 украинский солдат. Ныне безопасность в Афганистане для иностранцев обеспечивают американские военные в аэропорту Кабула. Однако там звучали выстрелы и были жертвы из-за давки.