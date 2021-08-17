"Будемо забирати своїх, скільки б не було потрібно рейсів", — РНБО про евакуацію з Кабула

За словами Данілова, сьогодні в Афганістан відправиться літак для евакуації понад 150 українських громадян.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Україна 24" розповів, що Україна направить до Афганістану ще один літак для евакуації українських громадян.

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За словами Данілова, ситуація з евакуацією українців з Афганістану на контролі у Володимира Зеленського. Періодично відбуваються зустрічі для консультацій. Ситуація не була несподіваною, вона була абсолютно прогнозованою.

"Те, що стосується перевезення громадян, і не тільки нашої країни — виконуємо свою функцію і свою місію. Перший літак на території України, наступний повинен сьогодні відправитися до Афганістану, у Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не потрібно було рейсів", — стверджує секретар РНБО.

Також за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, перший рейс, який евакуював українців, належав приватній особі.

"... ми почали шукати інші варіанти, і знайшли український літак, приватний, який перебував у той момент в аеропорту Кабула. Власники цього літака проявили розуміння і співпрацювали з урядом для того, щоб забрати на борт громадян", — розповів Кулеба.

Нагадаємо, у Кабулі перебуває 120 українців, які не можуть покинути Афганістан. Раніше повідомлялося, що через небезпечну ситуацію в аеропорту другий літак не може вилетіти для евакуації громадян.

Ситуацію в аеропорту столиці Афганістану показали з космосу.