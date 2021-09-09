159 украинцев хотят эвакуироваться из Афганистана, – Кулеба

Киев пытается организовать рейсы для украинцев через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране. Туда же МИД рекомендует обращаться в случае необходимости покинуть страну.

В Афганистане, власть в котором захватили представители радикального движения "Талибан", находятся 159 граждан Украины, которые хотели бы покинуть страну. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 9 сентября.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам главы МИД, Киев пытается организовать эвакуацию через посольства Украины в таких странах, как Таджикистан, Пакистан и Иран. Также к этому привлечены дипломатические представительства "дружественных Киеву стран".

В то же время руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что 159 граждан Украины, о которых идет речь, не входят в группу риска и им не угрожает опасность на территории Афганистана.

"То есть это не журналисты, это не работники международных организаций или общественные активисты, бывшие должностные лица или члены их семей", — заявил глава МИД.

Кулеба обратился к обладателям украинских паспортов, которые находятся в захваченной талибами стране, с призывом обращаться в ближайшие посольства Украины в том случае, если они хотят покинуть Афганистан.

Как сообщает Reuters, талибы дали возможность иностранцам покинуть страну. В ней, по данным журналистов, находятся, по меньшей мере, 200 граждан США и других стран, которые не успели уехать.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, подтвердил изданию, что в аэропорту Кабула уже началась подготовка к принятию международных рейсов.

Фокус ранее писал о том, что с возвращением ко власти Талибана в Афганистане жизнь в стране начала существенно меняться. В Кабуле женщину могут остановить талибы, если она будет идти по улице одна.

В то же время представители Талибана не раз заявляли о том, что женщины сохранят право работать, получать образование, но все это будет по законам шариата.

Напомним также, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пообещал, что наша страна будет эвакуировать своих граждан из Афганистана, сколько бы рейсов для этого ни потребовалось.