159 українців хочуть евакуюватися з Афганістану, — Кулеба

Київ намагається організувати рейси для українців через посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані. Туди ж МЗС рекомендує звертатися в разі потреби покинути країну.

В Афганістані, владу в якому захопили представники радикального руху "Талібан", перебувають 159 громадян України, які хотіли б покинути країну. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба під час брифінгу 9 вересня.

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За словами глави МЗС, Київ намагається організувати евакуацію через посольства України в таких країнах, як Таджикистан, Пакистан і Іран. Також до цього залучені дипломатичні представництва "дружніх до Києва країн".

У той же час керівник зовнішньополітичного відомства заявив, що 159 громадян України, про яких йде мова, не входять до групи ризику і їм не загрожує небезпека на території Афганістану.

"Тобто це не журналісти, це не працівники міжнародних організацій або громадські активісти, колишні посадові особи або члени їхніх сімей", — заявив глава МЗС.

Кулеба звернувся до власників українських паспортів, які перебувають у захопленій талібами країні, із закликом звертатися в найближчі посольства України в тому випадку, якщо вони хочуть покинути Афганістан.

Як повідомляє Reuters, таліби дали можливість іноземцям покинути країну. У ній, за даними журналістів, перебувають щонайменше 200 громадян США та інших країн, які не встигли виїхати.

Американський чиновник, який побажав залишитися анонімним, підтвердив виданню, що в аеропорту Кабула вже почалася підготовка до прийняття міжнародних рейсів.

Фокус раніше писав про те, що з поверненням до влади Талібану в Афганістані життя в країні почало істотно змінюватися. У Кабулі жінку можуть зупинити таліби, якщо вона буде йти по вулиці одна.

У той же час представники Талібану не раз заявляли про те, що жінки збережуть право працювати, отримувати освіту, але все це буде за законами шаріату.

Нагадаємо також, що раніше секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов пообіцяв, що наша країна буде евакуювати своїх громадян з Афганістану, скільки б рейсів для цього не було потрібно.