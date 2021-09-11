Летнее тепло возвращается: на выходных воздух в Украине прогреется до +27

И в субботу, и в воскресенье в Украине будет по-летнему тепло. Осадков синоптики не прогнозируют.

Температура +26 +27 и ясная солнечная погода будут радовать украинцев ближайшие два дня, сообщает Укргидрометцентр.

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После ночных заморозков и существенного понижения температуры днем в начале месяца бабье лето, похоже, решило напомнить о себе.

Так, в субботу, 11 сентября, на территории Украины столбики термометров местами поднимутся до +24 +27. В восточных, центральных и северных областях ночью похолодает до +10 +12, а на юге страны ожидается до +15 градусов тепла. Самая холодная ночь будет на западе, где температура воздуха составит +8 +10 градусов.

[ + – ] Погода 11 сентября будет сухой и солнечной на протяжении всего дня Фото: Скриншот

В столице Украины в субботу будет +26. Ожидается солнечная и ясная погода на протяжении всего дня. Ночью столбики термометров опустятся до +11 +13 градусов.

Что касается воскресенья, 12 сентября, то оно также обещает быть теплым и без осадков. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет колебаться от +22 до +26 и самым теплым регионом днем станет Ужгород. А вот ночная температура в западных регионах будет от +7 до +10 градусов.

[ + – ] 12 сентября будет сухо и тепло Фото: Скриншот

В Киеве в воскресенье воздух прогреется до +23 +25 градусов, ночью эти цифры составят +12 +14. Теплее всего ночью будет в Одессе: +15 +17 градусов.

О том, что эти выходные будут теплыми и без осадков, также писала синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, похолодание и дожди вероятны на следующие субботу и воскресенье.

Напомним, ученые предупредили, что из-за глобального потепления Украине нужно быть готовой к изменениям климата.