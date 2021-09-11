Літнє тепло повертається: на вихідних повітря в Україні прогріється до +27

І в суботу, і в неділю в Україні буде по-літньому тепло. Опадів синоптики не прогнозують.

Температура +26 +27 і ясна сонячна погода будуть радувати українців найближчі два дні, повідомляє Укргідрометцентр.

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Після нічних заморозків й істотного зниження температури вдень на початку місяця бабине літо, схоже, вирішило нагадати про себе.

Так, у суботу, 11 вересня, на території України стовпчики термометрів місцями піднімуться до +24 +27. У східних, центральних та північних областях вночі похолодає до +10 +12, а на півдні країни очікується до +15 градусів тепла. Найхолодніша ніч буде на заході, де температура повітря складе +8 +10 градусів.

[ + – ] Погода 11 вересня буде сухою і сонячною протягом усього дня Фото: Скриншот

У столиці України в суботу буде +26. Очікується сонячна і ясна погода протягом усього дня. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +11 +13 градусів.

Що стосується неділі, 12 вересня, то вона також обіцяє бути теплою і без опадів. За прогнозами синоптиків, температура повітря коливатиметься від +22 до +26 і найтеплішим регіоном днем стане Ужгород. А ось нічна температура в західних регіонах буде від +7 до +10 градусів.

[ + – ] 12 вересня буде сухо і тепло Фото: Скриншот

У Києві в неділю повітря прогріється до +23 +25 градусів, вночі ці цифри складуть +12 +14. Найтепліше вночі буде в Одесі: +15 +17 градусів.

Про те, що ці вихідні будуть теплими і без опадів, також писала синоптик Наталія Діденко. За її прогнозами, похолодання і дощі вірогідні на наступні суботу та неділю.

Нагадаємо, вчені попередили, що через глобальне потепління Україні потрібно бути готовою до змін клімату.