Речная маршрутка. Первая "Ракета" отправилась по маршруту Киев-Канев (фото)

Пока пассажиров отправили в пробное путешествие, а регулярные поездки из столицы в Канев и Чернобыль планируют запустить уже в 2022 году.

11 сентября в Украине впервые испытали туристический речной маршрут из Киева в Канев на теплоходе типа "Ракета". Подробностями и кадрами в социальной сети Facebook поделился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По его словам, утром первую группу пассажиров посадили на скоростной теплоход под названием "Нибулон Экспрес-1" и отправили по Днепру вместе с социологами — им предстоит проплыть из Киева в Канев и обратно. При помощи однодневной тестовой поездки специалисты исследуют возможность возобновления речных туристических маршрутов, а также их финансовой поддержки со стороны государства. Пассажиры поделятся своими впечатлениями, чтобы будущие путешествия стали более комфортными.

"Испытываем маршрут выходного дня. И не только. Сегодня первая "Ракета" пришвартовалась в Каневе. Поздравляю", — отметил Александр Ткаченко.

[ + – ] "Ракета" на речном вокзале Фото: Александр Ткаченко / Facebook

Министр добавил, что уже в 2022 году теплоходы смогут регулярно ходить из Киева как минимум по двум маршрутам: в Канев и Чернобыль. Сотрудники Минкульта уже проработали модель таких "водных маршруток" совместно с коллегами из Министерства инфраструктуры, местными органами власти и туристическими операторами. Стоимость поездок пока неизвестна.

"Эти маршруты имеют огромный потенциал для внутреннего и не только туризма. Главное, они формируют традицию путешествий на выходные. С такими живописными реками, которые есть в нашей стране, стыдно не использовать такой шанс", — подытожил Ткаченко.

[ + – ] Чиновники на борту "Ракеты" Фото: Александр Ткаченко / Facebook

Стоит отметить, что "Ракеты" — это серия скоростных пассажирских речных судов с подводными крыльями, разработанных еще в СССР. Поездки со скоростью 60-65 км/ч стали очень популярными, поэтому название стало нарицательным. Кроме оригинальных теплоходов, так в народе прозвали модели "Восход", "Полесье", "Метеор" и другие.

Собственник нескольких кораблей на подводных крыльях Дмитрий Власов в июле 2021 года рассказал изданию "ЦТС", что из-за высокой стоимости топлива кататься по Днепру сейчас дорого. В 2019 году, когда предприниматели только открыли свой маршрут из Киева в Канев, поездки стоили по 600 гривен.

"Сегодня экономически обоснованная цена до Канева и обратно могла бы составлять от 1800 грн", — заявил Дмитрий.

Ранее Фокус рассказал, какими видами водного отдыха можно насладиться в Украине. Людям, желающим активно провести время, доступны речные круизы, поездки на SUP-борде, вейксерфинг, кайтинг и многое другое.