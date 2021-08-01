Волны успеха. Какие виды отдыха на воде доступны украинцам: от рафтинга до яхтинга и SUP-бордов

Провести время на воде можно, не выезжая из города, главное, чтобы была река или другой водоем. Фокус рассказывает, какими видами водного досуга могут развлечься в летний сезон киевляне и жители других городов Украины.

Активный туризм завоевывает все больше поклонников в мире, несмотря на кризисы, пандемию и прочие катастрофы. По данным аналитического агентства Technavio, активный досуг — один из самых быстрорастущих видов туризма. По прогнозам аналитиков, его рост в 2019–2023 годах cоставит 36%. Поэтому в разных странах развивают локации и инфраструктуру для разнообразных видов активного отдыха — от спортивных соревнований до дайвинга, экстремального туризма, марафонов и пеших походов.

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Эта туристическая ниша развивается еще и потому, что активные путешественники, согласно исследованиям компании Active Media Group, тратят на 65% больше, чем обычные туристы. Исследователи отмечают "эффект уплотнения", когда человек — энтузиаст спорта берет с собой в поездку не настолько спортивных членов своей семьи и вместе они приносят больше дохода туристической инфраструктуре в поездке.

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Досуг на воде, как и другие виды активного туризма, отличается разнообразием и включает в себя прогулки на водных видах транспорта, плавание, глубоководные погружения, рыбалку. В последние годы водный досуг стал полноценным элементом путешествий: составляя туры, компании чередуют водные маршруты с другими активностями, и не только спортивными. К примеру, в Греции и Хорватии сочетают йогу и круиз, когда участники группы живут и перемещаются от острова к острову на яхте, а на суше занимаются йогой, гуляют и отдыхают. В Шотландии путешествие на кораблях сочетают с наблюдением за природой в национальных парках и посещением вискикурен, а на итальянской Сардинии водные прогулки на катамаранах чередуют с пешими походами по скалам.

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В Украине подобные туристические услуги тоже развиваются. Есть туры, сочетающие сплавы по рекам и посещение национальных парков, памятников архитектуры и истории на Днепре и Днестре.

Право руля. Речные круизы и прогулки на яхте

Порядок цен

Киев — от 850 грн в час

Одесса — от 2,3 тыс. грн в час

Днепр — от 700 грн в час

Запорожье — от 550 грн в час

Херсон — от 800 грн в час

[ + – ] Прогулки на яхте обычно рассчитаны на небольшие компании, до восьми человек

Речные круизы обычно ассоциируются с большими теплоходами, где пассажиры набиты на верхней палубе, как сардины в банке, а вокруг немилосердно гремят хиты популярной музыки. Однако сейчас можно устроить водный досуг здорового человека, арендовав парусную яхту. Этот сервис активно развивается. Только в Киеве есть десяток причалов и яхт-клубы, которые предлагают прокатиться по Днепру. Такая возможность имеется и у жителей других украинских городов, расположенных недалеко от реки или моря.

Прогулки на яхте обычно рассчитаны на небольшие компании, до восьми человек. Во время круиза по желанию пассажиров капитан устраивает мастер-класс по управлению яхтой, а также остановку в красочном месте, чтобы перекусить, полюбоваться видами и искупаться. Как и в других видах транспорта, в пребывании на яхте есть свои правила и ограничения: так, детей можно брать с собой с трех либо с шести лет, под запретом — обувь­ с темной подошвой, которая оставляет следы на палубе. Также нельзя бросаться в воду с борта без разрешения капитана и мусорить.

Катание на SUP-борде по рекам и озерам

Порядок цен

Киев — от 120 грн в час

Одесса — от 300 грн в час

Днепр — от 100 грн в час

Запорожье — от 80 грн в час

Херсон — от 200 грн в час

[ + – ] Катание на сап-досках приобретает все большую популярность

Катание на сап-досках приобретает все большую популярность среди украинцев, поскольку это один из самых доступных видов активного отдыха на воде. Сап-доски изготавливают из разных видов пластмасс, поэтому они отлично держатся на поверхности. Задача человека — сохранять равновесие и правильно двигаться с помощью коротких и быстрых гребков, полностью погружая лопасть весла в воду. Для начинающих в пунктах проката обычно работают инструкторы, которые учат этим премудростям. Разновидностей сап-досок множество, от детских с короткими веслами до йога-сапов, поверхность которых покрыта ковриком — можно заниматься на воде.

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Опытные сап-пловцы советуют новичкам во время заплыва не смотреть на свои ступни или нос доски, из-за чего можно потерять равновесие, а также отправляться в заплыв сначала против ветра, а в обратный путь — за ветром, если делать наоборот, то у пловца не хватит сил, чтобы вернуться. Кроме того, новичкам стоит выбирать доску пошире — она хоть и движется медленнее, но зато более устойчива, чем узкие сап-доски.

Вместо океана — вейксерфинг

Порядок цен

Киев — от 1,6 тыс. грн за 30 мин.

Днепр — от 1,2 тыс. грн за 30 мин.

Львов — от 1,8 тыс. грн за 30 мин.

Херсон — от 1,2 тыс. грн за 30 мин.

[ + – ] Суть вейксерфинга в том, что человек следует на доске за катером, держась за трос

Высший класс среди водных активностей — серфинг и серферы, эффектно рассекающие океанские волны. Тем, кто живет на реках, такую волну не поймать, однако на помощь желающим приходит вейксерфинг — разновидность катания на доске и одновременно подготовка к океанскому серфингу на водоеме любого типа. Суть вейксерфинга в том, что человек следует на доске за катером, держась за трос. Катер с одной стороны нагружают балластом, чтобы его движение создало волну по одному борту. На этой волне и скользит спортсмен, который после набора скорости отпускает трос.

Компании, предоставляющие снаряжение для вейксерфинга, также предлагают инструктаж для начинающих и дополнительные услуги — к примеру, профессиональную фотосъемку. Самые опытные и смелые могут выбрать ночное катание по волне. Поскольку это рисковый вид досуга, то инструкторы рекомендуют кататься в спасательных жилетах. В зависимости от компании детям либо запрещают вставать на доску, либо разрешают лишь в присутствии родителей или опекунов.

Двое в лодке: каякинг и сплав по реке

Порядок цен

Киев — от 120 грн в час, от 1,6 тыс. грн в день

Днепр — от 100 грн в час, от 550 грн в день

Одесса — от 200 грн в час, от 800 грн в день

Тернополь — от 150 грн в час, от 500 грн в день

Запорожье — от 60 грн в час, от 250 грн в день

[ + – ] В таких лодках, рассчитанных на одного-двух человек, алеуты, эскимосы и чукчи отправлялись на охоту

Узкие остроносые каяки — старинное плавсредство, изобретенное северными народами. В таких лодках, рассчитанных на одного-двух человек, алеуты, эскимосы и чукчи отправлялись на охоту, а поскольку климат в регионах их проживания суровый, то каяки делали закрытыми. Ныне эти лодки широко используют для коротких прогулок и долгих сплавов и изготавливают не из дерева и шкур моржа, а из легких и прочных пластиков, более удобных в использовании.

Компании, предоставляющие каяки в аренду, рекомендуют основательно подготовиться и даже в короткую прогулку взять с собой полную смену одежды и обуви на случай, если лодка перевернется и вы намокнете. Также стоит надевать рубашку с длинным рукавом, пользоваться спасательным жилетом, шлемом и солнцезащитным кремом. В некоторых компаниях при аренде каяка есть требование оставлять документ, удостоверяющий личность, и залог в несколько сотен долларов.

Поймать поток. Кайтинг: на хвосте у воздушного змея

Порядок цен

Киев — от 1,8 тыс. грн в час

Одесса — от 1,5 тыс. грн в час

Коблево — от 1,5 тыс. грн в час

Ягорлицкий залив, Херсонщина — от 1,2 тыс. грн в час

[ + – ] Кайтинг — один из самых экстремальных видов водного спорта

Кайтинг — один из самых экстремальных видов водного спорта для опытных и уверенно чувствующих себя на воде людей. Суть его в том, что человек становится на доску, держится за трос большого надувного воздушного змея и двигается, поймав ветер. Таким образом, спортсмен может развивать высокую скорость и перемещаться на большие расстояния. В этом отношении регулярно ставят рекорды. К примеру, в 2015 году португальский кайтер Франческу Луфинья установил рекорд дальности и прокатился из Лиссабона до острова Мадейра, преодолев 874 км за 47 час. и 37 мин.

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Главное правило кайтинга — не кататься в одиночку из-за риска травм. Поэтому в Украине, к примеру, работают не просто пункты проката снаряжения, а кайтинг-школы, где обучение и даже занятия опытных спортсменов проходят под наблюдением инструкторов, которые следят за безопасностью. Это удовольствие не из дешевых: час обучения стартует с $45, час занятий — в том же ценовом диапазоне.

Водная экзотика. Гидрофойлинг — полет над волнами

Порядок цен

Киев — от 4 тыс. грн в час

Украинка, Киевская обл. — от 2 тыс. грн в час

[ + – ] Гидрофойлингом занимаются преимущественно на морях и океанах

В последние два года появился новый вид водного спорта под названием гидрофойлинг — не такой экстремальный, как кайтинг, но чрезвычайно эффектный, поскольку позволяет быстро двигаться и при этом подниматься и будто парить над поверхностью воды. Это происходит потому, что к короткой доске крепится особая конструкция, называемая фойлом. Она состоит из мачты, водного крыла, по форме аналогичного крылу самолета, и стабилизатора. Когда доска набирает скорость, то водный поток над крылом двигается быстрее, чем под ним, и благодаря этому поднимает ввысь доску, а вместе с ней — и спортсмена.

Гидрофойлингом занимаются преимущественно на морях и океанах, где высокая волна, при этом спортсмены двигаются как просто на доске, так и с помощью небольшого паруса. Впрочем, в Украине уже есть фирмы, предлагающие занятия гидрофойлингом на Днепре. Для этого используют катер, создающий волну так же, как при вейксерфинге.