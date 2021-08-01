Хвилі успіху. Які види відпочинку на воді доступні українцям: від рафтингу до яхтингу і SUP-бордів

Провести час на воді можна, не виїжджаючи з міста, головне, щоб була річка або інша водойма. Фокус розповідає, якими видами водного дозвілля можуть розважитися в літній сезон кияни і жителі інших міст України.

Активний туризм завойовує все більше прихильників у світі, незважаючи на кризу, пандемію й інші катастрофи. За даними аналітичного агентства Technavio, активне дозвілля — один з видів туризму, що швидко зростає. За прогнозами аналітиків, його зростання у 2019-2023 роках становитиме 36%. Тому в різних країнах розвивають локації та інфраструктуру для різноманітних видів активного відпочинку — від спортивних змагань до дайвінгу, екстремального туризму, марафонів і піших походів.

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Ця туристична ніша розвивається ще й тому, що активні мандрівники, згідно з дослідженнями компанії Active Media Group, витрачають на 65% більше, ніж звичайні туристи. Дослідники помічають "ефект ущільнення", коли людина — ентузіаст спорту бере із собою в поїздку не настільки спортивних членів своєї сім'ї і разом вони приносять більше доходу туристичній інфраструктурі в поїздці.

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Дозвілля на воді, як і інші види активного туризму, відрізняється різноманітністю і включає в себе прогулянки на водних видах транспорту, плавання, глибоководні занурення, риболовлю. В останні роки водне дозвілля стало повноцінним елементом подорожей: складаючи тури, компанії чергують водні маршрути з іншими активностями, і не тільки спортивними. Наприклад, у Греції і Хорватії поєднують йогу і круїз, коли учасники групи живуть і переміщаються від острова до острова на яхті, а на суші займаються йогою, гуляють і відпочивають. У Шотландії подорож на кораблях поєднують зі спостереженням за природою в національних парках і відвідуванням віскікурень, а на італійській Сардинії водні прогулянки на катамаранах чергують з пішими походами по скелях.

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"Я не знаю нічого більш захопливого, ніж йти під вітрилом. Це максимальне наближення до польоту, принаймні наяву"

В Україні подібні туристичні послуги теж розвиваються. Є тури, що поєднують сплави по річках і відвідування національних парків, пам'яток архітектури та історії на Дніпрі та Дністрі.

Право керма. Річкові круїзи і прогулянки на яхті

Порядок цін

Київ — від 850 грн на годину

Одеса — від 2,3 тис. грн на годину

Дніпро — від 700 грн на годину

Запоріжжя — від 550 грн на годину

Херсон — від 800 грн на годину

[ + – ] Прогулянки на яхті зазвичай розраховані на невеликі компанії, до восьми осіб

Річкові круїзи зазвичай асоціюються з великими теплоходами, де пасажири набиті на верхній палубі, як сардини в банці, а навколо немилосердно гримлять хіти популярної музики. Однак, зараз можна влаштувати водне дозвілля здорової людини, орендувавши вітрильну яхту. Цей сервіс активно розвивається. Тільки в Києві є десяток причалів і яхт-клубів, які пропонують покататися по Дніпру. Така можливість є і в жителів інших українських міст, розташованих недалеко від річки чи моря.

Прогулянки на яхті зазвичай розраховані на невеликі компанії, до восьми осіб. Під час круїзу за бажанням пасажирів капітан влаштовує майстер-клас з управління яхтою, а також зупинку в барвистому місці, щоб перекусити, помилуватися видами і викупатися. Як і в інших видах транспорту, у перебуванні на яхті є свої правила й обмеження: так, дітей можна брати із собою з трьох або з шести років, під забороною — взуття з темною підошвою, що залишає сліди на палубі. Також не можна кидатися у воду з борту без дозволу капітана і смітити.

Катання на SUP-борді по річках і озерах

Порядок цін

Київ — від 120 грн на годину

Одеса — від 300 грн на годину

Дніпро — від 100 грн на годину

Запоріжжя — від 80 грн за годину

Херсон — від 200 грн на годину

[ + – ] Катання на сап-дошках набуває все більшої популярності

Катання на сап-дошках набуває все більшої популярності серед українців, оскільки це один з найдоступніших видів активного відпочинку на воді. Сап-дошки виготовляють з різних видів пластмас, тому вони відмінно тримаються на поверхні. Завдання людини — зберігати рівновагу і правильно рухатися за допомогою коротких і швидких гребків, повністю занурюючи лопать весла у воду. Для початківців у пунктах прокату зазвичай працюють інструктори, які навчають цих премудростей. Різновидів сап-дощок безліч, від дитячих з короткими веслами до йога-сапів, поверхня яких покрита килимком — можна займатися на воді.

Досвідчені сап-плавці радять новачкам під час запливу не дивитися на свої ступні або ніс дошки, через що можна втратити рівновагу, а також відправлятися в заплив спочатку проти вітру, а у зворотний шлях — за вітром, якщо робити навпаки, то в плавця не вистачить сил, щоб повернутися. Крім того, новачкам варто вибирати дошку ширше — вона хоч і рухається повільніше, але зате більш стійка, ніж вузькі сап-дошки.

Замість океану — вейксерфінг

Порядок цін

Київ — від 1,6 тис. грн за 30 хв.

Дніпро — від 1,2 тис. грн за 30 хв.

Львів — від 1,8 тис. грн за 30 хв.

Херсон — від 1,2 тис. грн за 30 хв.

[ + – ] Суть вейксерфінгу в тому, що людина стоїть на дошці за катером, тримаючись за трос

Вищий клас серед водних активностей — серфінг і серфери, ефектно розсікають океанські хвилі. Тим, хто живе на річках, таку хвилю не впіймати, однак, на допомогу охочим приходить вейксерфінг — різновид катання на дошці й одночасно підготовка до океанського серфінгу на водоймі будь-якого типу. Суть вейксерфінгу в тому, що людина стоїть на дошці за катером, тримаючись за трос. Катер з одного боку навантажують баластом, щоб його рух створив хвилю по одному борту. На цій хвилі і ковзає спортсмен, який після набору швидкості відпускає трос.

Компанії, що надають спорядження для вейксерфінгу, також пропонують інструктаж для початківців і додаткові послуги — наприклад, професійну фотозйомку. Найдосвідченіші і сміливі можуть вибрати нічне катання по хвилі. Оскільки це ризиковий вид дозвілля, то інструктори рекомендують кататися в рятувальних жилетах. Залежно від компанії дітям або забороняють вставати на дошку, або дозволяють лише в присутності батьків чи опікунів.

Двоє в човні: каякінг і сплав по річці

Порядок цін

Київ — від 120 грн на годину, від 1,6 тис. грн на день

Дніпро — від 100 грн на годину, від 550 грн на день

Одеса — від 200 грн на годину, від 800 грн на день

Тернопіль — від 150 грн на годину, від 500 грн на день

Запоріжжя — від 60 грн за годину, від 250 грн на день

[ + – ] У таких човнах, розрахованих на одну-дві особи, алеути, ескімоси і чукчі відправлялися на полювання

Вузькі гостроносі каяки — старовинний плавзасіб, винайдений північними народами. У таких човнах, розрахованих на одну-дві особи, алеути, ескімоси і чукчі відправлялися на полювання, а оскільки клімат у регіонах їхнього проживання суворий, то каяки робили їх закритими. Нині ці човни широко використовують для коротких прогулянок і довгих сплавів і виготовляють не з дерева і шкур моржа, а з легких і міцних пластиків, більш зручних у використанні.

Компанії, що надають каяки в оренду, рекомендують грунтовно підготуватися і навіть у коротку прогулянку взяти із собою повну зміну одягу та взуття на випадок, якщо човен перевернеться і ви намокнете. Також варто надягати сорочку з довгим рукавом, користуватися рятувальним жилетом, шоломом і сонцезахисним кремом. У деяких компаніях при оренді каяка є вимога залишати документ, що засвідчує особу, та заставу в кілька сотень доларів.

Спіймати потік. Кайтинг: на хвості в повітряного змія

Порядок цін

Київ — від 1,8 тис. грн на годину

Одеса — від 1,5 тис. грн на годину

Коблево — від 1,5 тис. грн на годину

Ягорлицька затока, Херсонщина — від 1,2 тис. грн на годину

[ + – ] Кайтинг — один з найбільш екстремальних видів водного спорту

Кайтинг — один з найбільш екстремальних видів водного спорту для досвідчених людей, котрі впевнено почувають себе на воді. Суть його в тому, що людина стає на дошку, тримається за трос великого надувного повітряного змія і рухається, піймавши вітер. Таким чином, спортсмен може розвивати високу швидкість і переміщатися на великі відстані. У цьому регулярно ставлять рекорди. Наприклад, у 2015 році португальський кайтер Франческу Луфінья встановив рекорд дальності і прокотився з Лісабона до острова Мадейра, подолавши 874 км за 47 годину і 37 хв.

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Головне правило кайтингу — не кататися поодинці через ризик травм. Тому в Україні, наприклад, працюють не просто пункти прокату спорядження, а кайтинг-школи, де навчання і навіть заняття досвідчених спортсменів проходять під наглядом інструкторів, які стежать за безпекою. Це задоволення не з дешевих: година навчання стартує з $45, година занять — у тому ж ціновому діапазоні.

Водна екзотика. Гідрофойлінг — політ над хвилями

Порядок цін

Київ — від 4 тис. грн на годину

Українка, Київська обл. — від 2 тис. грн на годину

[ + – ] Гідрофойлінгом займаються переважно на морях і океанах

В останні два роки з'явився новий вид водного спорту під назвою гідрофойлінг — не такий екстремальний, як кайтинг, але надзвичайно ефектний, оскільки дозволяє швидко рухатися і при цьому підніматися і ніби парити над поверхнею води. Це відбувається тому, що до короткої дошки кріпиться особлива конструкція, звана фойлом. Вона складається з щогли, водного крила, за формою аналогічного до крила літака, і стабілізатора. Коли дошка набирає швидкість, то водний потік над крилом рухається швидше, ніж під ним, і завдяки цьому піднімає вгору дошку, а разом з нею — і спортсмена.

Гідрофойлінгом займаються переважно на морях і океанах, де висока хвиля, при цьому спортсмени рухаються як просто на дошці, так і за допомогою невеликого вітрила. Втім, в Україні вже є фірми, що пропонують заняття гідрофойлінгом на Дніпрі. Для цього використовують катер, який створює хвилю так само, як під час вейксерфінгу.