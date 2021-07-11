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Вихідні влітку. Куди поїхати, що робити і як врятуватися від спеки?

Даниїл Вереітін
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мотузковий парк, активні вихідні
Фото: xpark.kyiv.ua | Такі канатні дороги використовували для тренувань ще стародавні греки

Вихідні влітку — це вічні три питання. Куди поїхати, що робити і як врятуватися від спеки? Фокус пропонує проводити вільний час активно і з користю для здоров'я. Партія в бадмінтон, похід в мотузковий парк, сплав по річці... Головне — бути в русі! Поки погода дозволяє.

X-Park: міський екстрим

Якщо ви живете в Києві — вам дуже пощастило. Ви можете провести вихідні у величезному спортивному комплексі між Дніпром і Десенкою. Тут є все: вейкбординг, вейксерфінг, пейнтбол і навіть мотузковий парк, яким пишаються найбільше.

Влітку відвідувачі клубу віддають перевагу ігровим і командним видам спорту, але багато хто готовий отримати гострі відчуття на воді.

Вейкбординг на Дніпрі
Вейкбординг — один з найпопулярніших видів відпочинку влітку
Фото: X-Park

"Взимку і восени люди у нас займаються переважно волейболом або тенісом. Користуються популярністю пейнтбол і футбол, звичайно ж. А влітку переважають ігрові види спорту: футбол, пляжний волейбол і теніс. Їх вибирає 60% відвідувачів. Решта віддають перевагу водним видам. Лідирують сапи, байдарки і канатний вейкбординг", — розповідає Фокусу директор Х-Park Юрій Зозуля.

Мотузковий парк, X-Park
Мотузковий парк — гарантовані гострі відчуття

Особлива гордість розважального комплексу — мотузковий парк. Такі канатні дороги здавна використовувалися для тренування: на мотузкових конструкціях з елементами корабельного такелажу солдат навчають долати перешкоди під час штурму. Якщо ви не впевнені, що зможете самостійно подолати всю трасу, вам допоможе інструктор. Тим паче, що в мотузковому парку є вибір рівня складності: варіанти для дітей, новачків, любителів і професіоналів.

"Мотузковий парк входить в десятку найпопулярніших активностей", — підкреслює Юрій Зозуля.

Човен "Драгонбот"
Човен "Драгонбот"
Фото: X-Park

Основні активності X-PARK:

  • 6 лінійних канатних доріг;
  • 2 кільцеві канатні дороги;
  • Поле для пляжного волейболу і тенісу;
  • 2 відкритих і 2 критих поля для футболу;
  • Бокс-майданчик;
  • SUP, каяк клуб;
  • 2 памп-треки;
  • Слеклайн-зона;
  • Пейнтбольне поле;
  • Акваторія для катерного вейкбордингу;
  • Сігвей-парк;
  • Велотреки;
  • Бампербол;
  • Акваторія для серфінгу;
  • Мотузковий парк;
  • Зона для скелелазіння;
  • Страйкбол;
  • Тир;
  • Лазертаг;
  • Траса для пітбайків і квадроциклів;
  • Мотомайданчик;
  • Батутний комплекс;
  • Скімборд-зона;
  • Бокс-клуб.

Ну що, попливли? Прогулянка на SUP-бордах по Десні

Всього за дві години їзди від столиці, в Чернігові, любителів активного відпочинку на воді чекає організація Upside. Команда організовує маршрути SUP-серфінгу по річках Десна, Снов, Сейм і навчає новачків.

SUP-серфінг, сплав по Десні, маршрут вихідного дня
SUP-серфінг по Десні
Фото: SUP in Chernihiv

SUP (сап) — це англійська абревіатура, яка розшифровується як stand up paddle — "стояти з веслом". Справді, у цьому виді спорту не потрібно активно гребти — спортсмени стоять на спеціальних добре збалансованих дошках і веслами направляють їх за течією. Можна спостерігати за тим, що відбувається на березі, милуватися природою, робити фото — або зупинитися в красивому місці і провести заняття аеробікою, не сходячи з дошки. На маршруті передбачені зупинки на фотосесії, купання і кава-брейк.

Можна спостерігати за тим, що відбувається на березі, милуватися природою, робити фото

Організатор прогулянок на SUP-бордах Максим Сотников зазначає, що процес навчання не складний.

"Якщо людина ніколи не стояла на SUP-борді — не проблема. Інструктор "ставить" людину на дошку, пояснює, як управляти, гребти, обходити перешкоди, що робити коли падаєш з дошки. 10-15 хвилин — і ви можете самостійно йти по воді! Але інструктор все одно завжди супроводжує групу від початку і до кінця маршруту", — говорить керівник Upside.

SUP-човен, Десна
Прогулянка на SUP-човнах
Фото: Upside

Цей вид відпочинку не витратний, зате дарує неймовірні відчуття і нові навички. А ще дозволяє відкрити мальовничі місця України.

Якщо після сплаву по річці залишитися в Чернігові на нічліг, то на другий день можна відправитися на екскурсію по місту, якому 1300 років. Оглянути стародавні печери, православні храми (деякі — ще домонгольського періоду), пообідати на "ресторанній" вулиці — ось і вийде повноцінний тур вихідного дня.

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Мангал, ракетки і воланчик: відпочинок на траві

Якщо ж ви боїтеся висоти або води, беріть в руки ракетку! В бадмінтон грати можна де завгодно. Можна навіть поєднати корисне (фізичну активність) з приємним: пікніком на лісовій галявині чи дружніми посиденьками біля мангала.

сімейний пікнік, відпочинок на природі
Сімейний пікнік в лісі — ще одна з чудових літніх можливостей
Фото: Nataliya Vaitkevich from Pexels

У Києві, на території міських лісопаркових господарств, "Київзеленбуд" облаштував 42 зони для пікніків. Там з'явилися альтанки, місця для багаття і урни для сміття. Щоб не сталося біди, місця для пікніків огороджені мінералізованими протипожежними смугами. Знайти найближчу до вас зону для пікніків можна знайти на інтерактивній карті.

зони відпочинку, зони для пікніків, інтерактивна карта, Київзеленбуд
Київзеленбуд закликає: "Відпочивайте безпечно і комфортно!"
Фото: kyivzelenbud.com

Про користь і задоволення від гри в бадмінтон Фокус поговорив з президентом Федерації бадмінтону України Олексієм Дніпровим.

"Бадмінтон допомагає підтримувати чудову фізичну форму. За одну гру професійний бадмінтоніст пробігає в середньому 10 кілометрів і підстрибує на висоту до одного метра! Цей вид спорту точно не поступається тренуванням у спортзалі", — впевнений спортивний експерт.

Грати в бадмінтон можна в будь-якому віці, на будь-якому відкритому місці, навіть просто вийшовши на подвір'я або в парк. Для ейрбадмінтона (гри під відкритим небом) використовують обтяжені воланчики, стійкі до вітру.

"Бадмінтон — гра, доступна для кожного. Але звичайно, влітку, на свіжому повітрі, це особливе задоволення — тому ми намагаємося популяризувати ейрбадмінтон. І дуже часто після знайомства з ейрбадмінтоном, наприклад, на фестивалі, люди приходять в зал, щоб зайнятися постійними тренуваннями і перейти вже на професійніший рівень", — говорить Олексій Дніпров.

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Бадмінтон доступний для кожного, а ще ця гра:

  • дає навантаження на всі групи м'язів;
  • покращує зір, адже під час гри треба стежити за наближенням і віддаленням волана;
  • стимулює мозкову активність;
  • допомагає позбавитися від зайвої ваги;
  • покращує витривалість і координацію;
  • покращує реакцію, недарма він входить в програму підготовки космонавтів NASA;
  • знижує ризик захворювань дихальної і серцево-судинної систем;
  • допомагає боротися зі стресом.
бадмінтон, активний відпочинок, літні види спорту
Бадмінтон — гра, доступна для кожного
Фото: Karolina Grabowska from Pexels

Де можна пограти в бадмінтон в Києві

Тим, хто хоче пограти на сучасних спеціально обладнаних кортах, взяти напрокат ракетки і воланчики, пройти майстер-клас або індивідуальне тренування у досвідченого тренера, краще звернутися до спортивного клубу або парк. Федерація бадмінтону України рекомендує Kyiv Racket Sports Park, де на 13 кортах міжнародного стандарту тренуються гравці з різним рівнем підготовки — і професійні спортсмени, і новачки.

Ейрбадмінтон, бадмінтон
Ейрбадмінтон — різновид класичного бадмінтону
Фото: Федерація бадмінтону України