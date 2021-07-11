Вихідні влітку. Куди поїхати, що робити і як врятуватися від спеки?
Вихідні влітку — це вічні три питання. Куди поїхати, що робити і як врятуватися від спеки? Фокус пропонує проводити вільний час активно і з користю для здоров'я. Партія в бадмінтон, похід в мотузковий парк, сплав по річці... Головне — бути в русі! Поки погода дозволяє.
X-Park: міський екстрим
Якщо ви живете в Києві — вам дуже пощастило. Ви можете провести вихідні у величезному спортивному комплексі між Дніпром і Десенкою. Тут є все: вейкбординг, вейксерфінг, пейнтбол і навіть мотузковий парк, яким пишаються найбільше.
Влітку відвідувачі клубу віддають перевагу ігровим і командним видам спорту, але багато хто готовий отримати гострі відчуття на воді.
"Взимку і восени люди у нас займаються переважно волейболом або тенісом. Користуються популярністю пейнтбол і футбол, звичайно ж. А влітку переважають ігрові види спорту: футбол, пляжний волейбол і теніс. Їх вибирає 60% відвідувачів. Решта віддають перевагу водним видам. Лідирують сапи, байдарки і канатний вейкбординг", — розповідає Фокусу директор Х-Park Юрій Зозуля.
Особлива гордість розважального комплексу — мотузковий парк. Такі канатні дороги здавна використовувалися для тренування: на мотузкових конструкціях з елементами корабельного такелажу солдат навчають долати перешкоди під час штурму. Якщо ви не впевнені, що зможете самостійно подолати всю трасу, вам допоможе інструктор. Тим паче, що в мотузковому парку є вибір рівня складності: варіанти для дітей, новачків, любителів і професіоналів.
"Мотузковий парк входить в десятку найпопулярніших активностей", — підкреслює Юрій Зозуля.
Основні активності X-PARK:
- 6 лінійних канатних доріг;
- 2 кільцеві канатні дороги;
- Поле для пляжного волейболу і тенісу;
- 2 відкритих і 2 критих поля для футболу;
- Бокс-майданчик;
- SUP, каяк клуб;
- 2 памп-треки;
- Слеклайн-зона;
- Пейнтбольне поле;
- Акваторія для катерного вейкбордингу;
- Сігвей-парк;
- Велотреки;
- Бампербол;
- Акваторія для серфінгу;
- Мотузковий парк;
- Зона для скелелазіння;
- Страйкбол;
- Тир;
- Лазертаг;
- Траса для пітбайків і квадроциклів;
- Мотомайданчик;
- Батутний комплекс;
- Скімборд-зона;
- Бокс-клуб.
Ну що, попливли? Прогулянка на SUP-бордах по Десні
Всього за дві години їзди від столиці, в Чернігові, любителів активного відпочинку на воді чекає організація Upside. Команда організовує маршрути SUP-серфінгу по річках Десна, Снов, Сейм і навчає новачків.
SUP (сап) — це англійська абревіатура, яка розшифровується як stand up paddle — "стояти з веслом". Справді, у цьому виді спорту не потрібно активно гребти — спортсмени стоять на спеціальних добре збалансованих дошках і веслами направляють їх за течією. Можна спостерігати за тим, що відбувається на березі, милуватися природою, робити фото — або зупинитися в красивому місці і провести заняття аеробікою, не сходячи з дошки. На маршруті передбачені зупинки на фотосесії, купання і кава-брейк.
Організатор прогулянок на SUP-бордах Максим Сотников зазначає, що процес навчання не складний.
"Якщо людина ніколи не стояла на SUP-борді — не проблема. Інструктор "ставить" людину на дошку, пояснює, як управляти, гребти, обходити перешкоди, що робити коли падаєш з дошки. 10-15 хвилин — і ви можете самостійно йти по воді! Але інструктор все одно завжди супроводжує групу від початку і до кінця маршруту", — говорить керівник Upside.
Цей вид відпочинку не витратний, зате дарує неймовірні відчуття і нові навички. А ще дозволяє відкрити мальовничі місця України.
Якщо після сплаву по річці залишитися в Чернігові на нічліг, то на другий день можна відправитися на екскурсію по місту, якому 1300 років. Оглянути стародавні печери, православні храми (деякі — ще домонгольського періоду), пообідати на "ресторанній" вулиці — ось і вийде повноцінний тур вихідного дня.Важливо
Мангал, ракетки і воланчик: відпочинок на траві
Якщо ж ви боїтеся висоти або води, беріть в руки ракетку! В бадмінтон грати можна де завгодно. Можна навіть поєднати корисне (фізичну активність) з приємним: пікніком на лісовій галявині чи дружніми посиденьками біля мангала.
У Києві, на території міських лісопаркових господарств, "Київзеленбуд" облаштував 42 зони для пікніків. Там з'явилися альтанки, місця для багаття і урни для сміття. Щоб не сталося біди, місця для пікніків огороджені мінералізованими протипожежними смугами. Знайти найближчу до вас зону для пікніків можна знайти на інтерактивній карті.
Про користь і задоволення від гри в бадмінтон Фокус поговорив з президентом Федерації бадмінтону України Олексієм Дніпровим.
"Бадмінтон допомагає підтримувати чудову фізичну форму. За одну гру професійний бадмінтоніст пробігає в середньому 10 кілометрів і підстрибує на висоту до одного метра! Цей вид спорту точно не поступається тренуванням у спортзалі", — впевнений спортивний експерт.
Грати в бадмінтон можна в будь-якому віці, на будь-якому відкритому місці, навіть просто вийшовши на подвір'я або в парк. Для ейрбадмінтона (гри під відкритим небом) використовують обтяжені воланчики, стійкі до вітру.
"Бадмінтон — гра, доступна для кожного. Але звичайно, влітку, на свіжому повітрі, це особливе задоволення — тому ми намагаємося популяризувати ейрбадмінтон. І дуже часто після знайомства з ейрбадмінтоном, наприклад, на фестивалі, люди приходять в зал, щоб зайнятися постійними тренуваннями і перейти вже на професійніший рівень", — говорить Олексій Дніпров.Важливо
Бадмінтон доступний для кожного, а ще ця гра:
- дає навантаження на всі групи м'язів;
- покращує зір, адже під час гри треба стежити за наближенням і віддаленням волана;
- стимулює мозкову активність;
- допомагає позбавитися від зайвої ваги;
- покращує витривалість і координацію;
- покращує реакцію, недарма він входить в програму підготовки космонавтів NASA;
- знижує ризик захворювань дихальної і серцево-судинної систем;
- допомагає боротися зі стресом.
Де можна пограти в бадмінтон в Києві
Тим, хто хоче пограти на сучасних спеціально обладнаних кортах, взяти напрокат ракетки і воланчики, пройти майстер-клас або індивідуальне тренування у досвідченого тренера, краще звернутися до спортивного клубу або парк. Федерація бадмінтону України рекомендує Kyiv Racket Sports Park, де на 13 кортах міжнародного стандарту тренуються гравці з різним рівнем підготовки — і професійні спортсмени, і новачки.