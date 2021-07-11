Вихідні влітку. Куди поїхати, що робити і як врятуватися від спеки?

Вихідні влітку — це вічні три питання. Куди поїхати, що робити і як врятуватися від спеки? Фокус пропонує проводити вільний час активно і з користю для здоров'я. Партія в бадмінтон, похід в мотузковий парк, сплав по річці... Головне — бути в русі! Поки погода дозволяє.

X-Park: міський екстрим

Якщо ви живете в Києві — вам дуже пощастило. Ви можете провести вихідні у величезному спортивному комплексі між Дніпром і Десенкою. Тут є все: вейкбординг, вейксерфінг, пейнтбол і навіть мотузковий парк, яким пишаються найбільше.

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Влітку відвідувачі клубу віддають перевагу ігровим і командним видам спорту, але багато хто готовий отримати гострі відчуття на воді.

[ + – ] Вейкбординг — один з найпопулярніших видів відпочинку влітку Фото: X-Park

"Взимку і восени люди у нас займаються переважно волейболом або тенісом. Користуються популярністю пейнтбол і футбол, звичайно ж. А влітку переважають ігрові види спорту: футбол, пляжний волейбол і теніс. Їх вибирає 60% відвідувачів. Решта віддають перевагу водним видам. Лідирують сапи, байдарки і канатний вейкбординг", — розповідає Фокусу директор Х-Park Юрій Зозуля.

[ + – ] Мотузковий парк — гарантовані гострі відчуття

Особлива гордість розважального комплексу — мотузковий парк. Такі канатні дороги здавна використовувалися для тренування: на мотузкових конструкціях з елементами корабельного такелажу солдат навчають долати перешкоди під час штурму. Якщо ви не впевнені, що зможете самостійно подолати всю трасу, вам допоможе інструктор. Тим паче, що в мотузковому парку є вибір рівня складності: варіанти для дітей, новачків, любителів і професіоналів.

"Мотузковий парк входить в десятку найпопулярніших активностей", — підкреслює Юрій Зозуля.

[ + – ] Човен "Драгонбот" Фото: X-Park

Основні активності X-PARK:

6 лінійних канатних доріг;

2 кільцеві канатні дороги;

Поле для пляжного волейболу і тенісу;

2 відкритих і 2 критих поля для футболу;

Бокс-майданчик;

SUP, каяк клуб;

2 памп-треки;

Слеклайн-зона;

Пейнтбольне поле;

Акваторія для катерного вейкбордингу;

Сігвей-парк;

Велотреки;

Бампербол;

Акваторія для серфінгу;

Мотузковий парк;

Зона для скелелазіння;

Страйкбол;

Тир;

Лазертаг;

Траса для пітбайків і квадроциклів;

Мотомайданчик;

Батутний комплекс;

Скімборд-зона;

Бокс-клуб.

Ну що, попливли? Прогулянка на SUP-бордах по Десні

Всього за дві години їзди від столиці, в Чернігові, любителів активного відпочинку на воді чекає організація Upside. Команда організовує маршрути SUP-серфінгу по річках Десна, Снов, Сейм і навчає новачків.

[ + – ] SUP-серфінг по Десні Фото: SUP in Chernihiv

SUP (сап) — це англійська абревіатура, яка розшифровується як stand up paddle — "стояти з веслом". Справді, у цьому виді спорту не потрібно активно гребти — спортсмени стоять на спеціальних добре збалансованих дошках і веслами направляють їх за течією. Можна спостерігати за тим, що відбувається на березі, милуватися природою, робити фото — або зупинитися в красивому місці і провести заняття аеробікою, не сходячи з дошки. На маршруті передбачені зупинки на фотосесії, купання і кава-брейк.

[ + – ] Можна спостерігати за тим, що відбувається на березі, милуватися природою, робити фото

Організатор прогулянок на SUP-бордах Максим Сотников зазначає, що процес навчання не складний.

"Якщо людина ніколи не стояла на SUP-борді — не проблема. Інструктор "ставить" людину на дошку, пояснює, як управляти, гребти, обходити перешкоди, що робити коли падаєш з дошки. 10-15 хвилин — і ви можете самостійно йти по воді! Але інструктор все одно завжди супроводжує групу від початку і до кінця маршруту", — говорить керівник Upside.

[ + – ] Прогулянка на SUP-човнах Фото: Upside

Цей вид відпочинку не витратний, зате дарує неймовірні відчуття і нові навички. А ще дозволяє відкрити мальовничі місця України.

Якщо після сплаву по річці залишитися в Чернігові на нічліг, то на другий день можна відправитися на екскурсію по місту, якому 1300 років. Оглянути стародавні печери, православні храми (деякі — ще домонгольського періоду), пообідати на "ресторанній" вулиці — ось і вийде повноцінний тур вихідного дня.

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Мангал, ракетки і воланчик: відпочинок на траві

Якщо ж ви боїтеся висоти або води, беріть в руки ракетку! В бадмінтон грати можна де завгодно. Можна навіть поєднати корисне (фізичну активність) з приємним: пікніком на лісовій галявині чи дружніми посиденьками біля мангала.

[ + – ] Сімейний пікнік в лісі — ще одна з чудових літніх можливостей Фото: Nataliya Vaitkevich from Pexels

У Києві, на території міських лісопаркових господарств, "Київзеленбуд" облаштував 42 зони для пікніків. Там з'явилися альтанки, місця для багаття і урни для сміття. Щоб не сталося біди, місця для пікніків огороджені мінералізованими протипожежними смугами. Знайти найближчу до вас зону для пікніків можна знайти на інтерактивній карті.

[ + – ] Київзеленбуд закликає: "Відпочивайте безпечно і комфортно!" Фото: kyivzelenbud.com

Про користь і задоволення від гри в бадмінтон Фокус поговорив з президентом Федерації бадмінтону України Олексієм Дніпровим.

"Бадмінтон допомагає підтримувати чудову фізичну форму. За одну гру професійний бадмінтоніст пробігає в середньому 10 кілометрів і підстрибує на висоту до одного метра! Цей вид спорту точно не поступається тренуванням у спортзалі", — впевнений спортивний експерт.

Грати в бадмінтон можна в будь-якому віці, на будь-якому відкритому місці, навіть просто вийшовши на подвір'я або в парк. Для ейрбадмінтона (гри під відкритим небом) використовують обтяжені воланчики, стійкі до вітру.

"Бадмінтон — гра, доступна для кожного. Але звичайно, влітку, на свіжому повітрі, це особливе задоволення — тому ми намагаємося популяризувати ейрбадмінтон. І дуже часто після знайомства з ейрбадмінтоном, наприклад, на фестивалі, люди приходять в зал, щоб зайнятися постійними тренуваннями і перейти вже на професійніший рівень", — говорить Олексій Дніпров.

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Бадмінтон доступний для кожного, а ще ця гра:

дає навантаження на всі групи м'язів;

покращує зір, адже під час гри треба стежити за наближенням і віддаленням волана;

стимулює мозкову активність;

допомагає позбавитися від зайвої ваги;

покращує витривалість і координацію;

покращує реакцію, недарма він входить в програму підготовки космонавтів NASA;

знижує ризик захворювань дихальної і серцево-судинної систем;

допомагає боротися зі стресом.

[ + – ] Бадмінтон — гра, доступна для кожного Фото: Karolina Grabowska from Pexels

Де можна пограти в бадмінтон в Києві

Тим, хто хоче пограти на сучасних спеціально обладнаних кортах, взяти напрокат ракетки і воланчики, пройти майстер-клас або індивідуальне тренування у досвідченого тренера, краще звернутися до спортивного клубу або парк. Федерація бадмінтону України рекомендує Kyiv Racket Sports Park, де на 13 кортах міжнародного стандарту тренуються гравці з різним рівнем підготовки — і професійні спортсмени, і новачки.