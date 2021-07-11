Маршрут выходного дня. Куда поехать, что делать и как спастись от жары?

Выходные летом — это вечные три вопроса. Куда поехать, что делать и как спастись от жары? Фокус предлагает проводить свободное время активно и с пользой для здоровья. Партия в бадминтон, поход в веревочный парк, сплав по реке… Главное — быть в движении! Пока погода позволяет.

X-Park: городской экстрим

Если вы живете в Киеве — вам крупно повезло. Вы можете провести выходные в огромном спортивном комплексе между Днепром и Десенкой. Здесь есть все: вейкбординг, вейксерфинг, пейнтбол и даже веревочный парк, которым гордятся больше всего.

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Летом посетители клуба отдают предпочтение игровым и командным видам спорта, но многие готовы получить острые ощущения на воде.

[ + – ] Вейкбординг — один из самых популярных видов отдыха летом Фото: X-Park

"Зимой и осенью люди у нас занимаются в основном волейболом или теннисом. Пользуются популярностью пейнтбол и футбол, конечно же. А летом преобладают игровые виды спорта: футбол, пляжный волейбол и теннис. Их выбирает 60% посетителей. Остальные отдают предпочтение водным видам. Лидируют сапы, байдарки и канатный вейкбординг", — рассказывает Фокусу директор Х-Park Юрий Зозуля.

[ + – ] Веревочный парк - гарантированные острые ощущения

Особая гордость развлекательного комплекса — веревочный парк. Такие канатные дороги издавна использовались для тренировки: на веревочных конструкциях с элементами корабельного такелажа солдат обучают преодолевать препятствия во время штурма. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно преодолеть всю трассу, вам поможет инструктор. Тем более, что в веревочном парке есть выбор уровня сложности: варианты для детей, новичков, любителей и профессионалов.

"Веревочный парк входит в десятку самых популярных активностей", — подчеркивает Юрий Зозуля.

[ + – ] Лодка "Драгонбот" Фото: X-Park

К основным активностям X-PARK относятся:

6 линейных канатных дорог;

2 кольцевые канатные дороги;

Поле для пляжного волейбола и тенниса;

2 открытых и 2 крытых поля для футбола;

Бокс-площадка;

SUP, каяк клуб;

2 памп-трека;

Слеклайн-зона;

Пейнтбольное поле;

Акватория для катерного вейкбординга;

Сигвей-парк;

Велотреки;

Бампербол;

Акватория для серфинга;

Веревочный парк;

Зона для скалолазания;

Страйкбол;

Тир;

Лазертаг;

Трасса для питбайков и квадроциклов;

Мотоплощадка;

Батутный комплекс;

Скимборд-зона;

Бокс-клуб.

Ну что, поплыли? Прогулка на SUP-бордах по Десне

Всего в двух часах езды от столицы, в Чернигове, любителей активного отдыха на воде ждет организация Upside. Команда организовывает маршруты SUP-серфинга по рекам Десна, Снов, Сейм и обучает новичков.

[ + – ] SUP-серфинг по Десне Фото: SUP in Chernihiv

SUP (сап) — это английская аббревиатура, которая расшифровывается как stand up paddle — "стоять с веслом". Действительно, в этом виде спорта не нужно активно грести — спортсмены стоят на специальных хорошо сбалансированных досках и веслами направляют их по течению. Можно наблюдать за тем, что происходит на берегу, любоваться природой, делать фото — или остановиться в красивом месте и провести занятия аэробикой, не сходя с доски. На маршруте предусмотрены остановки на фотосессии, купание и кофе-брейк.

[ + – ] Можно наблюдать за тем, что происходит на берегу, любоваться природой, делать фото

Организатор прогулок на SUP-бордах Максим Сотников отмечает, что процесс обучения не сложен.

"Если человек никогда не стоял на SUP-борде — не проблема. Инструктор "ставит" человека на доску, объясняет, как управлять, грести, обходить препятствия, что делать в случае падения с доски. 10-15 минут — и вы можете самостоятельно идти по воде! Но инструктор все равно всегда сопровождает группу от начала и до конца маршрута", — говорит руководитель Upside.

[ + – ] Прогулка на SUP-лодках Фото: Upside

Этот вид отдыха не затратен, зато дарит невероятные ощущения и новые навыки. А еще позволяет открыть живописные места Украины.

Если после сплава по реке остаться в Чернигове на ночлег, то на второй день можно отправиться на экскурсию по городу, которому 1300 лет. Осмотреть древние пещеры, православные храмы (некоторые — еще домонгольского периода), пообедать на "ресторанной" улице — вот и получится полноценный тур выходного дня.

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Мангал, ракетки и воланчик: отдых на траве

Если же вы боитесь высоты или воды, берите в руки ракетку! В бадминтон играть можно где угодно. Можно даже совместить полезное (физическую активность) с приятным: пикником на лесной поляне или дружескими посиделками у мангала.

[ + – ] Семейный пикник в лесу — еще одна из чудесных летних возможностей Фото: Nataliya Vaitkevich from Pexels

В Киеве, на территории городских лесопарковых хозяйств, "Київзеленбуд" обустроил 42 зоны для пикников. Там появились беседки, места для костра и урны для мусора. Чтобы не случилось беды, места для пикников ограждены минерализованными противопожарными полосами. Найти ближайшую к вам зону для пикника можно найти на интерактивной карте.

[ + – ] Киевзеленбуд призывает: "Отдыхайте безопасно и комфортно!" Фото: kyivzelenbud.com

О пользе и удовольствии от игры в бадминтон Фокус поговорил с президентом Федерации бадминтона Украины Алексеем Днипровым.

"Бадминтон помогает поддерживать прекрасную физическую форму. За одну игру профессиональный бадминтонист пробегает в среднем 10 километров и подпрыгивает на высоту до одного метра! Этот вид спорта точно не уступает тренировкам в спортзале", — уверен спортивный эксперт.

Играть в бадминтон можно в любом возрасте, на любом открытом месте, даже просто выйдя во двор или в парк. Для эйрбадминтона (игры под открытым небом) используют утяжеленные воланчики, устойчивые к ветру.

"Бадминтон — игра, доступная для каждого. Но конечно, летом, на свежем воздухе, это особенное удовольствие — поэтому мы стараемся популяризировать эйрбадминтон. И очень часто после знакомства с эйрбадминтоном, например, на фестивале, люди приходят в зал, чтобы заняться постоянными тренировками и перейти уже на более профессиональный уровень", — говорит Алексей Днипров.

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Бадминтон доступен для каждого, а еще эта игра:

дает нагрузку на все группы мышц;

улучшает зрение, ведь во время игры надо следить за приближением и удалением волана;

стимулирует мозговую активность;

помогает избавиться от лишнего веса;

улучшает выносливость и координацию;

улучшает реакцию, недаром он входит в программу подготовки космонавтов NASA;

снижает риск заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

помогает бороться со стрессом.

[ + – ] Бадминтон — игра, доступная для каждого Фото: Karolina Grabowska from Pexels

Где можно поиграть в бадминтон в Киеве

Тем, кто хочет поиграть на современных специально оборудованных кортах, взять напрокат ракетки и воланчики, пройти мастер-класс или индивидуальную тренировку у опытного тренера, лучше обратиться в спортивный клуб или парк. Федерация бадминтона Украины рекомендует Kyiv Racket Sports Park, где на 13 кортах международного стандарта тренируются игроки с разным уровнем подготовки — и профессиональные спортсмены, и новички.