Річкова маршрутка. Перша "Ракета" вирушила за маршрутом Київ-Канів (фото)

Поки пасажирів відправили у пробну подорож, а регулярні поїздки зі столиці до Канева і Чорнобиль планують запустити вже у 2022 році.

11 вересня в Україні вперше випробували туристичний річковий маршрут з Києва до Канева на теплоході типу "Ракета". Подробицями і кадрами в соціальній мережі Facebook поділився міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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За його словами, вранці першу групу пасажирів посадили на швидкісний теплохід під назвою "Нібулон Експрес-1" і відправили по Дніпру разом з соціологами — їм доведеться пропливти з Києва до Канева і назад. За допомогою одноденної тестової поїздки фахівці досліджують можливість відновлення річкових туристичних маршрутів, а також їх фінансової підтримки з боку держави. Пасажири поділяться своїми враженнями, щоб майбутні подорожі стали більш комфортними.

"Випробовуємо маршрут вихідного дня. І не тільки. Сьогодні перша "Ракета" пришвартувався в Каневі. Вітаю", — зазначив Олександр Ткаченко.

[ + – ] "Ракета" на річковому вокзалі Фото: Александр Ткаченко / Facebook

Міністр додав, що вже у 2022 році теплоходи зможуть регулярно ходити з Києва як мінімум за двома маршрутами: до Канева і Чорнобиля. Співробітники Мінкульту вже пропрацювали модель таких "водних маршруток" спільно з колегами з Міністерства інфраструктури, місцевими органами влади та туристичними операторами. Вартість поїздок поки невідома.

"Ці маршрути мають величезний потенціал для внутрішнього і не тільки туризму. Головне, вони формують традицію подорожей на вихідні. З такими мальовничими річками, які є в нашій країні, соромно не скористатися таким шансом", — підсумував Ткаченко.

[ + – ] Чиновники на борту "Ракети" Фото: Александр Ткаченко / Facebook

Варто відзначити, що "Ракети" — це серія швидкісних пасажирських річкових суден з підводними крилами, розроблених ще в СРСР. Поїздки зі швидкістю 60-65 км/год стали дуже популярними, тому назва стала загальною. Крім оригінальних теплоходів, так в народі прозвали моделі "Схід", "Полісся", "Метеор" та інші.

Власник кількох кораблів на підводних крилах Дмитро Власов в липні 2021 року розповів виданню "ЦТС", що через високу вартість палива кататися по Дніпру зараз дорого. У 2019, коли підприємці тільки відкрили свій маршрут з Києва до Канева, поїздки коштували по 600 гривень.

"Сьогодні економічно обґрунтована ціна до Канева і назад могла б становити від 1800 грн", — заявив Дмитро.

Раніше Фокус розповів, якими видами водного відпочинку можна насолодитися в Україні. Людям, що бажають активно провести час, доступні річкові круїзи, поїздки на SUP-борді, вейксерфінг, кайтінг і багато іншого.