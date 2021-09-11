Самому молодому участнику рейтинга богатейших украинцев 27 лет

Самым молодым из богатейших украинцев стал 27-летний энергетик Эдуард Мкртчан.

В рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала Фокус оказалось немало новых лиц, некоторым из которых сравнительно мало лет. Самым юным миллионером оказался 27-летний Эдуард Мкртчан.

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Самые молодые из ТОП-100 самых богатых украинцев 2021

Рейтинг самых богатых украинцев Фокуса пополнили новые участники. 78-е место впервые занял Эдуард Мкртчан, совладелец компании "Ветряные парки Украины". Эдуард — сын бизнесмена Олега Мкртчана, партнера Сергея Таруты по группе ИСД. Мкртчан-старший в 2019 году получил девятилетний срок в России за хищение свыше 1 млрд руб. у российской госкорпорации Внешэкономбанк. Однако юный Мкртчан продолжает вести дела в Украине и уже обзавелся капиталом в $177 млн.

[ + – ] Портрет самых богатых украинцев Фото: Людмила Лысак (инфографика)

А самому молодому миллиардеру — 37 лет. Им стал девятый номер в рейтинге — Влад Яценко, который, правда, с 2010 года проживает в Великобритании. Там он стал сооснователем финтех-стартапа Revolut. Это один из первых "банков без отделений", который позволяет открывать счета, снимать средства в банках, проводить переводы и другие банковские операции, а также приобретать или продавать американские акции и основные криптовалюты.

Целых $300 млн заработал и оказался на 39 месте основатель компании GitLab. Сегодня клиентами GitLab являются NАSA, AliВaba, Space Х, IBM Delta Air Lines, Goldman Sachs и Nvidia. Работа компании заключается в облачном хранении программного кода, который используется разными сотрудниками.

Напомним, Фокус ежегодно анализирует доходы самых богатых людей Украины, используя открытые данные, информацию системы YouControl. Формулы и мультипликаторы для расчета списка самых богатых людей предоставлены инвесткомпанией Concorde Capital.