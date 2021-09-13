Статистика коронавируса на 13 сентября: 1205 новых случаев, 833 госпитализации

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружено в Киеве и Тернопольской области.

В Украине за прошлые сутки выявлено 1 205 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди зараженных – 149 детей и 23 медработника, сообщает Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

Заболело – 1 205 человек;

Госпитализировано – 833 человека;

Выздоровело – 758 человек;

Летальных случаев – 18.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

6 сентября — 485;

7 сентября — 1017;

8 сентября — 981;

9 сентября — 1056.

10 сентября – 1102;

11 сентября — 1 257;

12 сентября — 833.

За минувшие сутки в Украине проведено 21 474 тестирования, среди которых:

Методом ПЦР – 10 668;

Методом ИФА – 1 659;

Проведено экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 9 147.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

г. Киев — 166;

Тернопольская область — 148;

Черновицкая область — 120;

Житомирская область — 88;

Львовская область — 86.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

Заболело: 2 317 824 человека;

Выздоровело: 2 221 868 человек;

Летальных случаев – 54 360;

Проведено ПЦР-тестов – 12 279 748.

В Украине продолжается массовая вакцинация, и за последние сутки привились 45 148 человек. Из них одну дозу вакцины получили 16 930 человек, полностью иммунизированы 28 218 украинцев.

На протяжении суток в стране работали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта вакцинации, 353 центра вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании вакцинированы 5 906 742 человека. Из них одну дозу получили 5 906 740 человек, полностью иммунизированы 4 804 204 граждан. Всего же сделано 10 710 944 прививки.

Напомним, в Израиле обнаружили коронавирус у почти 1,5 тысячи паломников, прибывших из Умани. В аэропорту Бен-Гурион выявили коронавирусную инфекцию у 13,5% путешественников, которые вернулись из Украины после празднования Рош ха-Шана.