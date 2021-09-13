Статистика коронавируса на 13 сентября: 1205 новых случаев, 833 госпитализации
Больше всего новых случаев коронавируса обнаружено в Киеве и Тернопольской области.
В Украине за прошлые сутки выявлено 1 205 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди зараженных – 149 детей и 23 медработника, сообщает Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- Заболело – 1 205 человек;
- Госпитализировано – 833 человека;
- Выздоровело – 758 человек;
- Летальных случаев – 18.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 6 сентября — 485;
- 7 сентября — 1017;
- 8 сентября — 981;
- 9 сентября — 1056.
- 10 сентября – 1102;
- 11 сентября — 1 257;
- 12 сентября — 833.
За минувшие сутки в Украине проведено 21 474 тестирования, среди которых:
- Методом ПЦР – 10 668;
- Методом ИФА – 1 659;
- Проведено экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 9 147.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- г. Киев — 166;
- Тернопольская область — 148;
- Черновицкая область — 120;
- Житомирская область — 88;
- Львовская область — 86.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- Заболело: 2 317 824 человека;
- Выздоровело: 2 221 868 человек;
- Летальных случаев – 54 360;
- Проведено ПЦР-тестов – 12 279 748.
В Украине продолжается массовая вакцинация, и за последние сутки привились 45 148 человек. Из них одну дозу вакцины получили 16 930 человек, полностью иммунизированы 28 218 украинцев.
На протяжении суток в стране работали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта вакцинации, 353 центра вакцинации.
Всего с начала прививочной кампании вакцинированы 5 906 742 человека. Из них одну дозу получили 5 906 740 человек, полностью иммунизированы 4 804 204 граждан. Всего же сделано 10 710 944 прививки.
Напомним, в Израиле обнаружили коронавирус у почти 1,5 тысячи паломников, прибывших из Умани. В аэропорту Бен-Гурион выявили коронавирусную инфекцию у 13,5% путешественников, которые вернулись из Украины после празднования Рош ха-Шана.