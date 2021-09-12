В Израиле выявили коронавирус у 1439 паломников-хасидов, вернувшихся из Умани

Если вина паломников, которых обвиняют в подделке COVID-тестов, будет доказана, им грозит уголовная ответственность за распространение коронавирусной болезни.

В Израиле правоохранители обвиняют паломников-хасидов, которые вернулись домой после празднования Рош ха-Шана в Умани, в подделке негативных результатов на коронавирус. Об этом пишет издание Ynet.

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Еще 9 сентября издание писало, что в аэропорту Бен-Гурион COVID-19 выявили как минимум у 13 студентов, которые прилетели из Киева с поддельными справками о тестировании на коронавирусную инфекцию.

Зараженных граждан на каретах скорой помощи развезли не в изоляторы, а по домам, где они будут отбывать карантин. Согласно законодательству Израиля, подделка COVID-документов является преступлением, поэтому хасиды-паломники, которые прибыли из Украины с фиктивными негативными результатами, предстанут перед судом.

По данным на 9 сентября, в аэропорту Бен-Гурион выявили коронавирусную инфекцию у 13,5% путешественников, которые вернулись из Украины после празднования Рош ха-Шана.

В воскресенье, 12 сентября, издание Newsru, ссылаясь на Минздрав, сообщило, что в подделке тестов на COVID-19 подозреваются 205 паломников, вернувшихся в Израиль из Умани.

За выходные в Израиле коронавирусную инфекцию с помощью тестов выявили у 1700 израильтян, которые недавно вернулись из-за границы. 1439 паломников-хасидов, заразившихся COVID-19, ездили на празднование Рош ха-Шана в Украину.

Еще около двух тысяч граждан Израиля были вынуждены остаться в Украине из-за положительных тестов на COVID-19. Паломники-хасиды смогут вернуться домой только после того, как пробудут в карантине и получат негативный результат тестирования на коронавирусную болезнь.

Ранее Фокус рассказывал про вспышку COVID-19 среди паломников-хасидов в Умани. Коронавирусную инфекцию у граждан Израиля выявили уже после того, как они прибыли в Украину для празднования Рош ха-Шана. Местные власти предупреждали, что в Умани неустойчивая эпидемическая ситуация из-за зараженных иностранцев.

Также Фокус сообщал, что в Умань на Рош ха-Шана прибыло более 23 тысяч хасидов. Для безопасности жителей и гостей города местную полицию перевели на усиленный режим работы.