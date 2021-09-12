В Ізраїлі виявили коронавірус у 1439 паломників-хасидів, які повернулися з Умані

Якщо вина паломників, яких звинувачують в підробці COVID-тестів, буде доведена, їм загрожує кримінальна відповідальність за поширення коронавірусної хвороби.

В Ізраїлі правоохоронці звинувачують паломників-хасидів, які повернулися додому після святкування Рош ха-Шана в Умані, в підробці негативних результатів на коронавірус. Про це пише видання Ynet.

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Ще 9 вересня видання писало, що в аеропорту Бен-Гуріон COVID-19 виявили як мінімум у 13 студентів, які прилетіли з Києва з підробленими довідками про тестування на коронавірусну інфекцію.

Заражених громадян на каретах швидкої допомоги розвезли не в ізолятори, а по домівках, де вони відбуватимуть карантин. Згідно із законодавством Ізраїлю, підробка COVID-документів є злочином, тому хасиди-паломники, які прибули з України з фіктивними негативними результатами, постануть перед судом.

За даними на 9 вересня, в аеропорту Бен-Гуріон виявили коронавірусну інфекцію у 13,5% мандрівників, які повернулися з України після святкування Рош ха-Шана.

У неділю, 12 вересня, видання Newsru, посилаючись на Міністерство охорони здоров'я, повідомило, що в підробці тестів на COVID-19 підозрюються 205 паломників, які повернулися до Ізраїлю з Умані.

За вихідні в Ізраїлі коронавірусну інфекцію за допомогою тестів виявили у 1700 ізраїльтян, які нещодавно повернулися з-за кордону. 1439 паломників-хасидів, які заразилися COVID-19, їздили на святкування Рош ха-Шана до України.

Ще близько двох тисяч громадян Ізраїлю були змушені залишитися в Україні через позитивні тести на COVID-19. Паломники-хасиди зможуть повернутися додому тільки після того, як пробудуть в карантині і отримають негативний результат тестування на коронавірусну хворобу.

Раніше Фокус розповідав про спалах COVID-19 серед паломників-хасидів в Умані. Коронавірусну інфекцію у громадян Ізраїлю виявили вже після того, як вони прибули до України для святкування Рош ха-Шана. Місцева влада попереджала, що в Умані нестійка епідемічна ситуація через заражених іноземців.

Також Фокус повідомляв, що в Умань на Рош ха-Шана прибуло понад 23 тисяч хасидів. Для безпеки жителів і гостей міста місцеву поліцію перевели на посилений режим роботи.