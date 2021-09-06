23 тисячі брацлавських хасидів приїхали в Умань святкувати свій Новий рік

Поліція Черкаської області в режимі посиленого контролю обстановки в Умані

Для святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана в Умань прибуло понад 23 000 тисячі паломників хасидів, серед яких 1730 дітей. Опівдні вони зібралися для молитви Тікун-а-Клали, яку ввів у релігійну практику ребе Нахман з Брацлава. Про це повідомляє Інтерфакс.

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У районі паломництва владою міста організовано 10 контрольно-пропускних пунктів, 2 пункти візової підтримки, 18 стаціонарних постів і створено 53 маршрути. За даними поліції Черкаської області, з 1 по 4 вересня було зафіксовано 22 правопорушення, пов'язаних з перебуванням хасидів на території України. Один громадянин Ізраїлю був депортований з України через порушення термінів перебування в країні, ще одному обмежили терміни перебування через порушення громадського порядку і хуліганство. Також поліцейськими були зафіксовані факти торгівлі забороненими предметами в місцях паломництва — було виявлено 2 електрошокери, 12 ножів і 6 дерев'яних біт.

У цілому ситуація в Умані під посиленим контролем правоохоронних органів.

Раніше ми повідомляли, що на святкування Рош ха-Шана в місті Умань, де розташована могила духовного лідера брацлавських хасидів Цадика Нахмана, можуть приїхати до 50 тисяч паломників.

У минулому році півтори тисячі паломників-хасидів зіткнулися з проблемою перетину кордону з республікою Білорусь.