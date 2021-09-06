23 тысячи брацлавских хасидов приехали в Умань праздновать свой Новый год

Полиция Черкасской области находится в режиме усиленного контроля обстановки в Умани

Для празднования еврейского Нового года Рош-Ашана в Умань прибыло более 23 000 тысяч паломников хасидов, в числе которых 1730 детей. В полдень они собрались для молитвы Тикун-а-Клали, которую ввел в религиозную практику ребе Нахман из Брацлава. Об этом сообщает Интерфакс.

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В районе паломничества властями города организовано 10 контрольно-пропускных пунктов, 2 пункта визовой поддержки, 18 стационарных постов и создано 53 маршрута. По данным полиции Черкасской области, с 1 по 4 сентября было зафиксировано 22 правонарушения, связанных с пребыванием хасидов на территории Украины. Один гражданин Израиля был депортирован из Украины из-за нарушения сроков пребывания в стране, еще одному ограничили сроки пребывания из-за нарушения общественного порядка и хулиганство. Также полицейскими были зафиксированы факты торговли запрещенными предметами в местах паломничества – было выявлено 2 электрошокера, 12 ножей и 6 деревянных бит.

В целом ситуация в Умани находится под усиленным контролем правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что на празднование Рош-Ашана в городе Умань, где находится могила духовного лидера брацлавских хасидов Цадика Нахмана, могут приехать до 50 тысяч паломников.

В прошлом году полторы тысячи паломников-хасидов столкнулись с проблемой пересечения границы с республикой Беларусь.