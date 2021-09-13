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Статистика коронавірусу станом на 13 вересня: 1 205 нових випадків, 833 госпіталізації

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коронавірус в Україні
Фото: Flickr

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксовано в Києві та Тернопільській області.

В Україні за минулу добу виявлено 1 205 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Серед заражених — 149 дітей і 23 медпрацівники, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Всього за минулу добу в Україні:

  • захворіли — 1 205 осіб;
  • госпіталізовані — 833 особи;
  • видужали — 758 осіб;
  • летальних випадків — 18.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

  • 6 вересня — 485;
  • 7 вересня — 1 017;
  • 8 вересня — 981;
  • 9 вересня — 1 056.
  • 10 вересня — 1 102;
  • 11 вересня — 1 257;
  • 12 вересня — 833.
коронавірус 13 вересня

За минулу добу в Україні проведено 21 474 тестувань, серед яких:

  • методом ПЛР — 10 668;
  • методом ІФА — 1 659;
  • проведено експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 9 147.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

  • м. Київ — 166;
  • Тернопільська область — 148;
  • Чернівецька область — 120;
  • Житомирська область — 88;
  • Львівська область — 86.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 317 824 людини;
  • видужали — 2 221 868 осіб;
  • летальних випадків — 54 360;
  • проведено ПЛР-тестів — 12 279 748.

В Україні триває масова вакцинація, і за останню добу зробили щеплення 45 148 осіб. З них одну дозу вакцини отримали 16 930 осіб, повністю імунізовані 28 218 українців.

Протягом доби в країні працювали 300 мобільних бригад, 1 004 пункти вакцинації, 353 центри вакцинації.

вакцинація 12 вересня

Усього з початку прищеплювальної кампанії вакциновані 5 906 742 людини. З них одну дозу отримали 5 906 740 осіб, повністю імунізовані 4 804 204 громадян. Всього ж зроблено 10 710 944 щеплення.

Нагадаємо, в Ізраїлі зафіксували коронавірус у майже 1,5 тисячі паломників, які прибули з Умані. В аеропорту Бен-Гуріон виявили коронавірусну інфекцію у 13,5% мандрівників, які повернулися з України після святкування Рош га-Шана.