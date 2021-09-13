Статистика коронавірусу станом на 13 вересня: 1 205 нових випадків, 833 госпіталізації
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксовано в Києві та Тернопільській області.
В Україні за минулу добу виявлено 1 205 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Серед заражених — 149 дітей і 23 медпрацівники, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 1 205 осіб;
- госпіталізовані — 833 особи;
- видужали — 758 осіб;
- летальних випадків — 18.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 6 вересня — 485;
- 7 вересня — 1 017;
- 8 вересня — 981;
- 9 вересня — 1 056.
- 10 вересня — 1 102;
- 11 вересня — 1 257;
- 12 вересня — 833.
За минулу добу в Україні проведено 21 474 тестувань, серед яких:
- методом ПЛР — 10 668;
- методом ІФА — 1 659;
- проведено експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 — 9 147.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- м. Київ — 166;
- Тернопільська область — 148;
- Чернівецька область — 120;
- Житомирська область — 88;
- Львівська область — 86.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 317 824 людини;
- видужали — 2 221 868 осіб;
- летальних випадків — 54 360;
- проведено ПЛР-тестів — 12 279 748.
В Україні триває масова вакцинація, і за останню добу зробили щеплення 45 148 осіб. З них одну дозу вакцини отримали 16 930 осіб, повністю імунізовані 28 218 українців.
Протягом доби в країні працювали 300 мобільних бригад, 1 004 пункти вакцинації, 353 центри вакцинації.
Усього з початку прищеплювальної кампанії вакциновані 5 906 742 людини. З них одну дозу отримали 5 906 740 осіб, повністю імунізовані 4 804 204 громадян. Всього ж зроблено 10 710 944 щеплення.
Нагадаємо, в Ізраїлі зафіксували коронавірус у майже 1,5 тисячі паломників, які прибули з Умані. В аеропорту Бен-Гуріон виявили коронавірусну інфекцію у 13,5% мандрівників, які повернулися з України після святкування Рош га-Шана.