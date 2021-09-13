В Винницкой области полиция на поле задержала "аграрных рейдеров" (фото, видео)
Уголовное производство открыто сразу по трем статьям УК, наказание по которым – до 7 лет лишения свободы.
В селе Плисков Погребищенской объединенной территориальной общины Винницкой области полицейский спецназ 12 сентября задержал 16 мужчин. Это произошло при их попытке силой завладеть урожаем местного сельскохозяйственного общества, сообщает Национальная полиция.
Задержанные являются жителями различных регионов Украины, им от 20 до 45 лет.
В полиции заявили, что ранее местные жители сообщили им, что "возле поля собираются неизвестные агрессивно настроенные мужчины".
В автомобилях задержанных нашли и изъяли пистолет, ножи, наркотики и другие предметы, "запрещенные в свободном обращении".
Всех доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Автомобили задержанных отправили на штрафплощадку.
Начаты уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса: самоуправство, незаконное обращение с оружием, незаконный оборот наркотиков. За такие преступления максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.
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