В Винницкой области полиция на поле задержала "аграрных рейдеров" (фото, видео)

Уголовное производство открыто сразу по трем статьям УК, наказание по которым – до 7 лет лишения свободы.

В селе Плисков Погребищенской объединенной территориальной общины Винницкой области полицейский спецназ 12 сентября задержал 16 мужчин. Это произошло при их попытке силой завладеть урожаем местного сельскохозяйственного общества, сообщает Национальная полиция.

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Задержанные являются жителями различных регионов Украины, им от 20 до 45 лет.

В полиции заявили, что ранее местные жители сообщили им, что "возле поля собираются неизвестные агрессивно настроенные мужчины".

В автомобилях задержанных нашли и изъяли пистолет, ножи, наркотики и другие предметы, "запрещенные в свободном обращении".

Всех доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Автомобили задержанных отправили на штрафплощадку.

Начаты уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса: самоуправство, незаконное обращение с оружием, незаконный оборот наркотиков. За такие преступления максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.

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