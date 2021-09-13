У Вінницькій області поліція на полі затримала "аграрних рейдерів" (фото, відео)

Кримінальне провадження відкрите відразу за трьома статтями КК, покарання за якими — до 7 років позбавлення волі.

У селі Плисків Погребищенської об'єднаної територіальної громади Вінницької області поліцейський спецназ 12 вересня затримав 16 чоловіків. Це сталося під час їхньої спроби силою захопити урожай місцевого сільськогосподарського товариства, повідомляє Національна поліція.

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Затримані є жителями різних регіонів України, їм від 20 до 45 років.

У поліції заявили, що раніше місцеві жителі повідомили їм, що "біля поля збираються невідомі агресивно налаштовані чоловіки".

В автомобілях затриманих знайшли і вилучили пістолет, ножі, наркотики й інші предмети, "заборонені у вільному обігу".

Усіх доставили у відділок поліції для з'ясування обставин. Автомобілі затриманих відправили на штрафмайданчик.

Розпочаті кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: самоуправство, незаконне поводження зі зброєю, незаконний обіг наркотиків. За такі злочини максимальне покарання — 7 років позбавлення волі.

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