Карантин в Украине: правительство примет "поблажки" для вакцинированных, — СМИ

Вакцинированные украинцы смогут посещать ТРЦ и рестораны в "желтой" и "красной" зонах. Остальным придется предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

Сегодня, 13 сентября, на заседании Кабмина будут приняты новые правила карантина. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК-Украина.

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В издании отмечают, что правительство собирается снять многие ограничения для вакцинированных украинцев.

Похожую информацию сообщает и "Страна". По информации издания, в "желтой" и "красной" зонах карантина Минздрав хочет разрешить работать заведениям, сотрудники которых вакцинированы.

Помимо того, вход в рестораны, ТРЦ, кинотеатры и другие подобные предприятия с массовым скоплением клиентов, будет разрешен только вакцинированным и переболевшим гражданам. Для посещения таких мест им необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации.

В СМИ уточняют, что новые правила карантина начнут работать не с 13 сентября: "Когда МОЗ внесет изменения, их быстро рассмотрят. Потом неделя на вступление в силу. Так что ориентировочно новые правила могут быть не раньше середины следующей недели".

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко уточнил, что желтую зону карантина по всей стране введут только после принятия правительством новых изменений от МОЗ.