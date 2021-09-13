Карантин в Україні: уряд введе "поблажки" для вакцинованих, — ЗМІ

Вакциновані українці зможуть відвідувати ТРЦ і ресторани в "жовтій" і "червоній" зоні. Решті доведеться пред'являти негативний тест на COVID-19.

Сьогодні, 13 вересня, на засіданні Кабміну будуть ухвалені нові правила карантину. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє РБК-Україна.

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У виданні зазначають, що уряд збирається зняти багато обмежень для вакцинованих українців.

Схожу інформацію повідомляє і "Страна". За інформацією видання, у "жовтій" і "червоній" зоні карантину МОЗ хоче дозволити працювати закладам, співробітники яких вакциновані.

Крім того, вхід у ресторани, ТРЦ, кінотеатри та інші подібні підприємства з масовим скупченням клієнтів, буде дозволений тільки вакцинованим і перехворілим громадянам. Для відвідування таких місць їм необхідно буде пред'явити негативний тест на коронавірус або сертифікат про вакцинацію.

У ЗМІ уточнюють, що нові правила карантину почнуть працювати не з 13 вересня: "Коли МОЗ внесе зміни, їх швидко розглянуть. Потім тиждень на вступ у силу. Тому орієнтовно нові правила можуть бути не раніше середини наступного тижня".

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко уточнив, що жовту зону карантину по всій країні введуть тільки після ухвалення урядом нових змін від МОЗ.