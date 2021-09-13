Пытали и требовали деньги: сотрудников СБУ обвинили в похищении предпринимателя

Несколько сотрудников кибердепартамента захватили бизнесмена, требуя $200 тыс. Спустя время похитители снизили сумму до 80 тысяч. Деньги передали в биткоинах.

Замначальнику управления и начальнику управления кибердепартамента СБУ, а также одному оперативнику объявили подозрение по факту кражи криптовалюты, грабежу с применением насилия, кражи человека и превышения служебных полномочий. Об этом сообщает Police Control Ukraine.

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Сотрудники ГБР установили причастие сотрудников кибердепартамента спецслужбы к незаконному захвату средств предпринимателя, который торговал электронной валютой на биржах. Сообщается, что сотрудники СБУ зная, что бизнесмен имеет значительные средства, создали ОПГ, в которую вошли члены руководства СБУ. Они решили силой отобрать активы у бизнесмена, похитив его.

Захват предпринимателя

Согласно информации следователей, 1 октября 2020 года в районе 14:42 в Киеве, на Михайловской улице сотрудники СБУ силой затащили предпринимателя в салон Volkswagen T5. Там они отобрали ключи от квартиры и телефон бизнесмена. После этого двое злоумышленников пошли в квартиру, а другие — держали торговца криптовалютой. Силой и угрозами они заставили его назвать пароль от телефона.

Двое сотрудников СБУ из квартиры украли два ноутбука и планшет, после чего вернулись в машину.

Бизнесмену выдвинули требование — передать им 200 тысяч долларов, на что предприниматель не согласился. Его отвезли в Шевченковское отделение Нацполиции в Киеве, где держали без фиксации факта ареста или задержания.

В итоге сотрудники спецслужбы понизили требования до 80 тыс. долларов. Бизнесмен позвонил жене и она перевела злоумышленникам 7 биткоинов, которые на тот момент были эквивалентом необходимой суммы. После выполнения требований СБУ, подозреваемый Волков В.С. (старший оперуполномоченный 1 управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ) оформил рапорт о задержании человека на Майдане Независимости в 23:30. Его задержали по такой причине: "лицо, находящееся в розыске и нуждается в экстрадиции в РФ".

Решение суда по статусу сотрудников СБУ

Суд объявил подозрения:

заместителю начальника 1 управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины;

начальнику отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Управления Службы безопасности Украины в Сумской области;

старшему оперуполномоченному 3 отдела 1 управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Однако при этом следствие проверяет причастность к совершению преступления 8 сотрудников СБУ.

Троим выдвинуто обвинение за ограбление с насилием, превышение служебных полномочий, совершение преступления группой лиц и ряд других уголовных статей. Им грозит до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Винницкой области полиция задержала "аграрных рейдеров", им теперь грозит до 7 лет тюрьмы.