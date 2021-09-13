Катували і вимагали гроші: співробітників СБУ звинуватили у викраденні підприємця

Кілька співробітників кібердепартаменту захопили бізнесмена, вимагаючи $200 тис. Через деякий час викрадачі знизили суму до 80 тисяч. Гроші передали в біткоїнах.

Заступнику начальника управління та начальнику управління кібердепартаменту СБУ, а також одному оперативнику оголосили підозру за фактом крадіжки криптовалюти, грабунку із застосуванням насильства, крадіжки людини і перевищення службових повноважень. Про це повідомляє Police Control Ukraine.

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Співробітники ДБР встановили причетність співробітників кібердепартаменту спецслужби до незаконного захоплення коштів підприємця, який торгував електронною валютою на біржах. Повідомляється, що співробітники СБУ, знаючи, що бізнесмен має значні кошти, створили ОЗГ, до якої увійшли члени керівництва СБУ. Вони вирішили силою відібрати активи в бізнесмена, викравши його.

Захоплення підприємця

Згідно з інформацією слідчих, 1 жовтня 2020 року в районі 14:42 в Києві, на Михайлівській вулиці співробітники СБУ силоміць затягли підприємця в салон Volkswagen T5. Там вони відібрали ключі від квартири й телефон бізнесмена. Після цього двоє зловмисників пішли в квартиру, а інші — тримали торговця криптовалютою. Силою та погрозами вони змусили його назвати пароль від телефону.

Двоє співробітників СБУ з квартири вкрали два ноутбуки і планшет, після чого повернулися в машину.

Бізнесмену висунули вимогу — передати їм 200 тисяч доларів, на що підприємець не погодився. Його відвезли в Шевченківське відділення Нацполіціі в Києві, де тримали без фіксації факту арешту або затримання.

У підсумку співробітники спецслужби знизили вимоги до 80 тис. доларів. Бізнесмен подзвонив дружині, і вона перевела зловмисникам 7 біткоїнів, які тоді були еквівалентом необхідної суми. Після виконання вимог СБУ підозрюваний Волков В.С. (Старший оперуповноважений 1 управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ) оформив рапорт про затримання людини на Майдані Незалежності о 23:30. Його затримали через такі причини: "особа, що перебуває в розшуку і потребує екстрадиції в РФ".

Рішення суду щодо статусу співробітників СБУ

Суд оголосив підозри :

заступнику начальника 1 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України;

начальнику відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Управління Служби безпеки України в Сумській області;

старшому оперуповноваженому 3 відділу 1 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Однак при цьому слідство перевіряє причетність до скоєння злочину 8 співробітників СБУ.

Трьом висунуто звинувачення за пограбування з насильством, перевищення службових повноважень, вчинення злочину групою осіб і низку інших кримінальних статей. Їм загрожує до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Вінницькій області поліція затримала "аграрних рейдерів", їм тепер загрожує до 7 років в'язниці.