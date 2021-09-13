Украина и МБРР заключили два соглашения на сумму в $411 млн

Согласно подписанным документам, деньги пойдут на развитие высшего образования и повышение устойчивости украинской энергосистемы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии (МБРР) Анна Бьерде во время встречи заключили два соглашения, в результате которых наша страна получит 411 млн долларов. Деньги пойдут на развитие образования в Украине и совершенствование технологий в сфере энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

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В правительстве уточнили, что средства будут выделены в рамках двух соглашений, а именно:

Соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, для реализации проекта "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" (200 млн долларов);

Договор гарантии между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, действующего от имени Фонда чистых технологий для реализации проекта "Украина — Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЗАО Укргидроэнерго)" (211 млн долларов).

Денис Шмыгаль высоко оценил данное сотрудничество и поблагодарил руководителя МБРР за уже действующие проекты в Украине

"Рад, что сегодня у нас есть возможность подписать два соглашения. Критически важные проекты. Благодарен нашим министерствам, которые совместно со Всемирным банком провели работу и подготовку этих проектов, и спасибо руководителям предприятий, которые провели работу, чтобы подписание этих документов стало возможным", — подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь, во Всемирном банке отметили, что их организация является надежным партнером Украины и готова к долгосрочному сотрудничеству. Анна Бьерде рассказала о перспективе получения Украиной второго транша на восстановление экономики в период пандемии объемом в $350 млн. Для этого, по словам вице-президента, украинской стороне необходимо укрепить законодательную базу для нормального функционирования недавно открытого рынка земли, а также облегчить доступ к кредитам для мелких фермеров.

"Успешная реализация земельной реформы — это важный шанс дать толчок к экономическому росту Украины в будущем", — подытожила она.

Напомним, что МВФ в качестве безвозвратной помощи предоставил 2,7 млрд долларов, которые, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, будут "способствовать макроэкономической стабильности".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о согласовании кредитной программы Украины и МВФ, в рамках которой будет выделено 5 млрд долларов.