Україна і МБРР уклали дві угоди на суму $411 млн

Згідно з підписаними документами, гроші підуть на розвиток вищої освіти та підвищення стійкості української енергосистеми.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії (МБРР) Анна Б'єрде під час зустрічі уклали дві угоди, в результаті яких наша країна отримає 411 млн доларів. Гроші підуть на розвиток освіти в Україні та вдосконалення технологій у сфері енергетики. Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів України.

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В уряді уточнили, що кошти будуть виділені в межах двох угод, а саме:

Угода про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" (200 млн доларів);

Договір гарантії між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє від імені Фонду чистих технологій, для реалізації проекту "Україна — Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Установка гібридних систем із виробництва електроенергії в ЗАТ Укргідроенерго)" (211 млн доларів).

Денис Шмигаль високо оцінив це співробітництво і подякував керівнику МБРР за проекти в Україні, які вже працюють.

"Радий, що сьогодні в нас є можливість підписати дві угоди. Критично важливі проекти. Вдячний нашим міністерствам, які спільно зі Світовим банком провели роботу та підготовку цих проектів, і спасибі керівникам підприємств, які провели роботу, щоб підписання цих документів стало можливим", — підкреслив прем'єр-міністр.

У свою чергу, у Світовому банку відзначили, що їхня організація є надійним партнером України і готова до довгострокового співробітництва. Анна Б'єрде розповіла про перспективу отримання Україною другого траншу на відновлення економіки в період пандемії обсягом в $350 млн. Для цього, за словами віцепрезидентки, українській стороні необхідно зміцнити законодавчу базу для нормального функціонування недавно відкритого ринку землі, а також полегшити доступ до кредитів для дрібних фермерів.

"Успішна реалізація земельної реформи — це важливий шанс дати поштовх до економічного зростання України в майбутньому", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що МВФ в якості безповоротної допомоги надав 2,7 млрд доларів, які, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, будуть "сприяти макроекономічній стабільності".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про узгодження кредитної програми України та МВФ, в межах якої буде виділено 5 млрд доларів.