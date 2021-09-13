Для исследования Черного и Азовского морей: Бельгия передала Украине судно "Бельгика" (фото)

37-летнее судно прошло почти 1 млн км в рамках более 1000 бельгийских научных экспедиций. Теперь ему предстоит пройти еще 8600 км на пути в Одессу.

Правительство Бельгии передало украинскому научному центру экологии моря Минэкологии корабль для усиления экологического мониторинга Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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В первую очередь исследования будут проводиться в Черном море, а со временем и в Азовском море. Украинская сторона планирует проводить исследованиями с бельгийцами. В планах есть и работа на Северном море, пока корабль будет идти в Одессу.

По словам министра экологии Романа Абрамовского, передача судна будет способствовать не только внедрению Рамочной директивы ЕС о морской стратегии, но и восстановлению Черного и Азовского морей.

Госсекретарь по вопросам восстановления и стратегических инвестиций, замминистра экономики и труда Томас Дермин заявил, что судно за свои 37 лет истории прошло почти 1 млн км в рамках более 1000 научных компаний. Поэтому они с грустью передают корабль Украине, но и в то же время с они рады, что корабль обретет вторую жизнь.

Передача судна произошла в бельгийском Зебрюгге. Теперь ему предстоит пройти 8600 км на пути в Одессу, где оно получит новое имя и начнет работать в морях. В Украину оно прибудет к октябрю, а по пути исследователи будут оценивать наличие плавающего мусора, собирать пробы морской воды для скрининга. А также собирать ДНК окружающей среды для исследования биоразнообразия и исследовать наличие стойкости к антибиотикам у морских микроорганизмов. Исследование финансирует ПРООН и ЕС, оно носит название "Мониторинг трех европейских морей".

Напомним, Украина купила у Великобритании легендарный ледокол James Clark Ross для изучения Антарктиды.