Для дослідження Чорного й Азовського морів: Бельгія передала Україні судно "Бельгіка" (фото)

37-літнє судно пройшло майже 1 млн км у межах понад 1000 бельгійських наукових експедицій. Тепер йому належить пройти ще 8600 км на шляху до Одеси.

Уряд Бельгії передав українському науковому центру екології моря Мінекології корабель для посилення екологічного моніторингу Чорного і Азовського морів. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

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В першу чергу дослідження проводитимуть у Чорному морі, а згодом і в Азовському морі. Українська сторона планує проводити дослідженнями з бельгійцями. У планах є й робота на Північному морі, поки корабель йтиме в Одесу.

За словами міністра екології Романа Абрамовського, передача судна сприятиме не тільки впровадженню Рамкової директиви ЄС про морську стратегію, а й відновленню Чорного і Азовського морів.

Держсекретар з питань відновлення і стратегічних інвестицій, заступник міністра економіки і праці Томас Дермін заявив, що судно за свої 37 років історії пройшло майже 1 млн км в межах понад 1000 наукових компаній. Тому вони з сумом передають корабель Україні, але і в той же час з вони раді, що корабель знайде друге життя.

Передача судна сталася в бельгійському Зебрюгге. Тепер йому належить пройти 8600 км на шляху до Одеси, де воно отримає нове ім'я і почне працювати в морях. В Україну воно прибуде до жовтня, а під час шляху дослідники оцінюватимуть наявність плаваючого сміття, збирати проби морської води для скринінгу. А також збирати ДНК навколишнього середовища для дослідження біорізноманіття та дослідити наявність стійкості до антибіотиків у морських мікроорганізмів. Дослідження фінансує ПРООН та ЄС, воно носить назву "Моніторинг трьох європейських морів".

Нагадаємо, Україна купила у Великобританії легендарний криголам James Clark Ross для вивчення Антарктиди.