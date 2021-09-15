Статистика коронавируса на 15 сентября: 4640 новых случаев, 1609 госпитализаций

День назад инфекция была обнаружена у 3 332 человек. Госпитализаций было 718.

За сутки 14 сентября в Украине зафиксировано 4 640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 531, медработников – 95). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 4 640 человек;

госпитализированы – 1 609;

умерли – 93;

выписаны из больниц – 1 127.

Заполненность ковидных больниц в целом по стране составляет 23,5%.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

8 сентября – 981;

9 сентября – 1056.

10 сентября – 1102;

11 сентября – 1 257;

12 сентября – 833;

13 сентября – 718;

14 сентября – 1 609.

Статистика смертности за последние семь дней:

8 сентября – 60;

9 сентября – 61.

10 сентября – 76;

11 сентября – 69;

12 сентября – 22;

13 сентября – 18;

14 сентября – 93.

[ + – ] Ежедневная смертность от коронавируса

За минувшие сутки в Украине проведено 75 431 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 33 878;

методом ИФА – 8 562;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 991.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Киев – 441 случай;

Одесская обл. – 361;

Харьковская обл. – 343;

Львовская обл. – 294;

Днепропетровская обл. – 273.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 325 796 человек;

умерли – 54 550;

проведено ПЦР-тестов – 12 342 907.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, сообщил, что рост новых случаев за неделю составил 51%. В отдельных областях (Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской) темпы роста новых случаев за неделю 90–101%

"Уже обогнали прошлый год. И идем с ускорением роста", – написал он.

[ + – ] Графики: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация, за последние сутки привиты 141 796 человек. Из них вторую дозу получили 74 182 человек.

С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них полностью иммунизированы – 4 959 086. Всего сделано 10 987 963 прививок.

Напомним, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине ухудшается все более высокими темпами. Рост числа новых случаев за неделю составил 50%. Такой тренд продолжится, а темпы будут нарастать по мере появления новых очагов заболеваемости. Такой прогноз сделал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.