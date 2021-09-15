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Статистика коронавируса на 15 сентября: 4640 новых случаев, 1609 госпитализаций

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коронавирус, врач, фото
Фото: Izvestiya.net

День назад инфекция была обнаружена у 3 332 человек. Госпитализаций было 718.

За сутки 14 сентября в Украине зафиксировано 4 640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 531, медработников – 95). Такие данные приводит Минздрав.

Всего за минувшие сутки в Украине:

  • заболели – 4 640 человек;
  • госпитализированы – 1 609;
  • умерли – 93;
  • выписаны из больниц – 1 127.

Заполненность ковидных больниц в целом по стране составляет 23,5%.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 8 сентября – 981;
  • 9 сентября – 1056.
  • 10 сентября – 1102;
  • 11 сентября – 1 257;
  • 12 сентября – 833;
  • 13 сентября – 718;
  • 14 сентября – 1 609.

Статистика смертности за последние семь дней:

  • 8 сентября – 60;
  • 9 сентября – 61.
  • 10 сентября – 76;
  • 11 сентября – 69;
  • 12 сентября – 22;
  • 13 сентября – 18;
  • 14 сентября – 93.
смертность, коронавирус
Ежедневная смертность от коронавируса

За минувшие сутки в Украине проведено 75 431 тестирований, среди которых:

  • методом ПЦР – 33 878;
  • методом ИФА – 8 562;
  • экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 991.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

  • Киев – 441 случай;
  • Одесская обл. – 361;
  • Харьковская обл. – 343;
  • Львовская обл. – 294;
  • Днепропетровская обл. – 273.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболели – 2 325 796 человек;
  • умерли – 54 550;
  • проведено ПЦР-тестов – 12 342 907.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, сообщил, что рост новых случаев за неделю составил 51%. В отдельных областях (Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской) темпы роста новых случаев за неделю 90–101%

"Уже обогнали прошлый год. И идем с ускорением роста", – написал он.

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динамика, летальные случаи, график
Графики: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация, за последние сутки привиты 141 796 человек. Из них вторую дозу получили 74 182 человек.

С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них полностью иммунизированы – 4 959 086. Всего сделано 10 987 963 прививок.

Напомним, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине ухудшается все более высокими темпами. Рост числа новых случаев за неделю составил 50%. Такой тренд продолжится, а темпы будут нарастать по мере появления новых очагов заболеваемости. Такой прогноз сделал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.