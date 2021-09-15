Статистика коронавируса на 15 сентября: 4640 новых случаев, 1609 госпитализаций
День назад инфекция была обнаружена у 3 332 человек. Госпитализаций было 718.
За сутки 14 сентября в Украине зафиксировано 4 640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 531, медработников – 95). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 4 640 человек;
- госпитализированы – 1 609;
- умерли – 93;
- выписаны из больниц – 1 127.
Заполненность ковидных больниц в целом по стране составляет 23,5%.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 8 сентября – 981;
- 9 сентября – 1056.
- 10 сентября – 1102;
- 11 сентября – 1 257;
- 12 сентября – 833;
- 13 сентября – 718;
- 14 сентября – 1 609.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 8 сентября – 60;
- 9 сентября – 61.
- 10 сентября – 76;
- 11 сентября – 69;
- 12 сентября – 22;
- 13 сентября – 18;
- 14 сентября – 93.
За минувшие сутки в Украине проведено 75 431 тестирований, среди которых:
- методом ПЦР – 33 878;
- методом ИФА – 8 562;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 991.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Киев – 441 случай;
- Одесская обл. – 361;
- Харьковская обл. – 343;
- Львовская обл. – 294;
- Днепропетровская обл. – 273.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 325 796 человек;
- умерли – 54 550;
- проведено ПЦР-тестов – 12 342 907.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, сообщил, что рост новых случаев за неделю составил 51%. В отдельных областях (Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской) темпы роста новых случаев за неделю 90–101%
"Уже обогнали прошлый год. И идем с ускорением роста", – написал он.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация, за последние сутки привиты 141 796 человек. Из них вторую дозу получили 74 182 человек.
С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них полностью иммунизированы – 4 959 086. Всего сделано 10 987 963 прививок.
Напомним, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине ухудшается все более высокими темпами. Рост числа новых случаев за неделю составил 50%. Такой тренд продолжится, а темпы будут нарастать по мере появления новых очагов заболеваемости. Такой прогноз сделал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.